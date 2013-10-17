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Социологи используют несколько различных методов исследования для изучения общества и социального поведения. Их исследовательские вопросы руководствуются или под влиянием теории. Теория — это набор аргументов, которые пытаются объяснить или предсказать определенный аспект общественной жизни. Основные теории, используемые в социологии, включают теорию конфликтов , функционализм, символический интеракционизм , феминистскую теорию и интерсекциональность., Теория конфликта основана на идее, что общество характеризуется конфликтом и конкуренцией между различными социальными группами. Функционализм стремится объяснить, как различные части общества работают вместе, чтобы создать порядок. Символический интеракционизм подчеркивает взаимодействие между людьми и обществом. Феминистская теория анализирует, как гендерные нормы и гендерное неравенство влияют на общество и социальное поведение. Интерсекциональность учитывает, как пол, раса, класс, возраст, способности и другие факторы идентичности объединяются, чтобы создать различный опыт социальной стратификации. Социологи рассматривают аргументы и концепции одной или нескольких теорий для разработки вопросов исследования и предложений исследования. Сегодня достаточно популярными стали социологические исследования в Украине.

Руководствуясь теоретической позицией, исследователи разрабатывают исследования для сбора данных об обществе и социальном поведении. Социология является наукой и следует научному методу для проведения исследований. Используя научный метод, социологи стремятся собирать точные, надежные данные и минимизировать вероятность смещения или субъективности в своих исследованиях. Социологи используют различные методы исследования для сбора и анализа данных, такие как опросы, интервью и статистический анализ. Каждый метод исследования основан на научном методе.

Прежде чем рассматривать методы исследования, важно, чтобы исследователи разработали сильный исследовательский вопрос. Затем социологи выбирают метод исследования в соответствии с вопросом, на который они пытаются ответить. Это важный шаг, потому что определенные методы работают лучше всего для определенных типов вопросов. Например, исследователи, изучающие репрезентацию пола в СМИ, могут использовать разные подходы в зависимости от конкретного вопроса, который они хотят исследовать. Чтобы проанализировать изменяющиеся тенденции в представлении пола на телевидении, исследователь может проанализировать данные о количестве персонажей, которые соответствуют определенным гендерным нормам. Чтобы проанализировать влияние определенного представления пола, исследователь может использовать опрос или интервью для сбора данных о реакциях зрителя. Тем не менее, все исследования начинаются с вопроса исследования, основанный на наблюдениях. Исследователи следуют научному методу, чтобы исследовать вопрос, а затем делают выводы на основе данных.