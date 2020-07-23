Советы по выбору чемодана. Спортивные сумки для тренировок

Покупка чемодана достаточно сложный вопрос. Ведь полезный аксессуар должен быть полностью адаптирован к условиям во время путешествия. Многие предпочитают остановиться на более современной модели, которая проверена временем. Чемодан фабричного производства будет иметь официальную заводскую гарантию. Конечно с чемоданом пойти в тренажерный зал не комильфо, поэтому если вы планируете более универсальный аксессуар приобрести, то лучше уже купить спортивные сумки для тренировок, которые можно применять и для поездок.

Основные параметры выбора

Итак, какой же чемодан лучше? Главное, чтобы конструкция была прочной и приспособлена к нашим потребностям. На что нужно обратить внимание при покупке? Вот несколько основных характеристик, на которые стоит обратить внимание:

размер;

тип конструкции;

материал изготовления;

система безопасности;

дополнительные аксессуары;

стоимость.

Ведь иногда относительно недорогой чемодан будет тоже хороший, если он сделан из надежных материалов и протестирован производителем.

Другие характеристики

Современные модели оснащены различными примочками и фишками, которые влияют на транспортировку, упаковку, а также на защиту конструкции. Помните, что чем больше декора имеет чемодан, тем он тяжелее.

Цвет

Яркие цвета лучше видны из общей массы на багажной ленте. Кража тоже маловероятна, потому что он очень приметный. В отеле консьержу тоже будет легче найти его.

Колеса

Конструкции с четырьмя колесами намного устойчивее, также ими легче управлять в аэропортах и отелях. Учтите, что они должны быть большими и мягкими. Большой размер колеса помогает легче справляться с препятствиями. При этом нижняя часть конструкции будет защищена от ударов. Мягкие колеса больше ударяются и трескаются.

Ручки

Ручки должны быть функциональными, соответственно легко выдвигаться и быть оптимальной длины.

Отсеки

Достаточное число отсеков помогут быстро отыскать нужную вещь. Это удобно для тех, кто не любит собираться в дорогу.

Качественный чемодан влияет на комфорт вашего путешествия. Перед покупкой дешевой модели задумайтесь, соответствует ли этот продукт вашим ожиданиям. Если поездки на автомобиле на частые, а всего лишь один раз или два раза в год, то недорогая модель может быть выгодной. Но все хотят, чтобы чемодан прослужил не один год и был в хорошем состоянии в любых условиях.