Современное обустройство детских площадок. Горки для катания деревянные и металлические

В строительстве весьма актуальной стала деятельность по обустройству детских площадок. Во дворах размещаются старые и новые качели, заливные горки для катания деревянные и металлические, комплексы. Что лучше — старое или новое? Вопрос спорный. На ответ всегда влияет фактор привычности. Давайте сравним.

Начнем с горок. Что нам досталось от старшего поколения? На площадках встречаются два их типа. Первый — узкие горки с низкими бортиками, лесенки у которых круглые, тонкие, с поручнями с низа до верха. Вторые — широкие, без бортиков, в виде совы, поручни у которых от середины лесенки. Ни один из этих вариантов не является безопасным для детей. На их фоне убедительно смотрятся новые горки. Они имеют широкие деревянные ступени, поручни в два ряда снизу до верха, сама горка широкая с высокими бортиками. Эти сооружения представлены в нескольких вариантах высоты спуска: для детей младшего и старшего возраста.

Обязательным элементом детской площадки является карусель. Старые карусели (преимущественно с силуэтом бабочки) практически исчезли с площадок. Они были без сидений и трудно крутились. То есть малышей на такой уже не покатать. Среди новых встречаются, как правило, два типа: с двумя сидениями и восемью. В плане посадочных мест, конечно, лучше восьмиместные, но они тяжелее крутятся и по инерции практически не движутся. А вот двухместные, наоборот, легко крутятся, но мест мало. Возможно, подразумевалось, что они предназначены для детей младшего и старшего возраста.

Еще одной часто встречаемой качелей на детской площадке является та, что предназначена для двух детей — на которой поднимаешься и опускаешься. Надо признать, что и старые, и новые имеют одни и те же недостатки. Либо широкое сиденье, либо низкий поручень, который не позволяет удерживаться ребенку при быстром подъеме. Единственным плюсом новых качелей являются резинки под сиденьем, защищающие от удара.

Хочется обратить внимание на комплексы для подтягивания и лазанья. Как новые, так и старые, они содержат лесенки и круги. Новые выполнены с небольшим наклоном, что более удобно и безопасно для детей. Ну и какая же площадка без обычных качелей. Традиционно остались качели с широким сиденьем, спинкой и поручнями. Они стали ниже и компактнее — для малышей. А новые качели преимущественно для детей старшего возраста делаются на цепи — с пластмассовыми или более надежными деревянными сиденьями.

Сделаем выводы. Элементы детских площадок стали яркими, более надежными, безопасными, удобными, рассчитанными на разновозрастных детей. Но есть недоработки, которые должны быть учтены производителями. Ну и конечно, какими бы ни были качели и комплексы безопасными, родители должны внимательно смотреть за детьми на улице.