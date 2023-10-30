Моченые баклажаны: проверенный рецепт вкусного блюда (видео)

Такие баклажаны можно хранить в холодильнике, а при подаче обязательно полейте их нерафинированным подсолнечным маслом.
Моченые баклажаны – блюдо, название которого слышали не все, а пробовали еще меньше. Однако это очень вкусно, что предлагает проверить эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич, поделившись рецептом, которым пользовалась ее бабушка из Херсонщины.
Моченые баклажаны
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 кг;
- морковь – 1 кг;
- чеснок – 2-3 головки;
- пучок петрушки или лучшие листья корневого сельдерея;
- каменная соль – 2 ст. л. Можно взять и морскую, но тогда на на 0,5-1 ст.ложки больше;
- вода – 1 литр;
- подсолнечное масло нерафинированное.
Способ приготовления:
Баклажаны запечь в духовке. Морковь отварить до готовности, натереть на терке. Чеснок почистить, измельчить и смешать с морковью. Запеченные баклажаны разрезать вдоль и нафаршировать морковно-чесночной смесью, как показано на видео. Каждый баклажан обернуть зеленью и плотно сложить в глубокую миску или кастрюлю, чтобы овощи плотно прилегали друг к другу. Соль развести в воде и залить ею баклажаны. Сверху положить пресс и прижать камнем.
Оставить баклажаны на кухне. Через 2-3 дня проверить их на вкус, он должен иметь ярко выраженные нотки квашения. Времени может понадобиться и больше, чтобы баклажаны хорошо проквасились.
Готовые баклажаны хранить в холодильнике без рассола. При подаче обязательно полить ароматным подсолнечным маслом.
Ранее Фокус писал, как приготовить салат с хрустящими баклажанами.