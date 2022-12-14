современной трикотажной женской и мужской одежды

Модная детская одежда помогает полностью преобразить ребенка. Современные родители стараются придерживаться трендов, но не забывают о самом важном критерии выбора – качестве материалов и пошива. В 2022 году ведущие бренды пополнят свои коллекции множеством интересных моделей. Узнать, какими они будут, позволяют анонсы, которые уже активно освещаются в СМИ. В числе первых новинки обещает представить в продажу интернет-магазин kano54.ru.

Общие модные тренды детской одежды в будущих сезонах

Сопутствуют развитию детской моды взрослые тренды. Они плавно накладываются на оригинальный детский стиль. Это касается как цветовой палитры, так и фасонов, узоров и принтов. В 2022 году останется актуальным FamilyLook. Многочисленные коллекции именитых дизайнеров и брендов включают в себя наряды, внешне полностью идентичные для детей и взрослых – мам и дочек, пап и сыновей, а также для всех членов семьи. Эти линейки содержат спортивные костюмы, худи, свитшоты, футболки, джинсовые куртки, комплекты для повседневной носки, активного образа жизни и праздников.

Очень часто детская одежда ассоциируется с мультяшными персонажами и кислотными расцветками, рюшами, бантами и прочими элементами декора. Но в последние годы дизайнеры начали активно бороться со стереотипами. Для маленьких модников уже доступны взрослые луки в миниатюрном исполнении. Представлена такая торговыми марками Nike, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Puma и т. д.

В будущих сезонах будут актуальными несколько оттенков. Самыми распространенными базовыми цветами станут серый, белый, черный, пудровый, синий, горчичный, красный. Чтобы разбавить сдержанный фон, дизайнеры предполагают применение более ярких акцентных деталей голубого, желтого, кораллового, мятного, зеленого оттенков.

Еще одной особенностью детской моды эксперты называют постепенное стирание границ между одеждой для девочек и мальчиков. Анонсируется большое количество нарядов категории unisex. Преобладают такие вещи в линейках для спорта, городского и кэжуального стилей.

Относительно трендовых материалов, то здесь все зависит от сезона и характера одежды. Самыми модными останутся трикотажные, джинсовые, велюровые, кашемировые вещи. В коллекциях для детей, как и раньше, будут представлены в основном изделия из натуральных волокон, а также предметы гардероба из комбинированных, высокотехнологичных материалов, отличающихся износостойкостью, практичностью, простотой ухода, гипоаллергенностью.

Стилисты рекомендуют молодым родителям придерживаться трендов. Психологи настаивают на необходимости учитывать пожелания ребенка. Не стоит навязывать детям свои вкусы и видение эстетики. Подобное воздействие может нанести нежелательный отпечаток на психику. Ребенок – самостоятельная личность, поэтому взрослые могут только подтолкнуть его к тому или иному решению, предоставив право выбора. Огромный ассортимент и богатое разнообразие одежды, представленные в интернет-магазине, позволят найти оптимальный компромисс.