Кисло-сладкие огурцы: пикантная консервация не для всех

Осень — время консервации и многие хозяюшки экспериментируют с закусками. Этот итальянский рецепт кисло-сладких огурцов может показаться вам интересным.

Кисло-сладкие огурцы — идеальная пикантная консервация, которую можно готовить промозглой осенью, а она вот-вот наступит, говорят кулинары сайта Misya. Фокус сразу предупреждает, что этот рецепт не для всех, потому что огурцы не входят в число самых любимых овощей и не все ценят кисло-сладкое. Но если вы цените и одно и второе, вы обязательно должны приготовить такие огурчики.

Кисло-сладкие огурцы

Ингредиенты на 2 баночки:

500 г огурцов;

500 мл воды;

500 мл уксуса;

4 столовые ложки крупной соли;

2 столовые ложки сахара;

1 перец чили;

2 лавровых листа;

2 зубчика чеснока;

перец горошком.

Сначала простерилизуйте банки и крышки. Огурцы хорошо вымойте хорошо натерев кожуру, затем обсушите, нарежьте тонкими ломтиками, посолите 2 столовыми ложками крупной соли и выложите на дуршлаг, поставив под него миску и сверху поставив гирю. Через 10 минут аккуратно отожмите их, промойте и высушите.

Тем временем положите в кастрюлю оставшуюся соль, сахар, воду и уксус, доведите до кипения и оставьте кипятиться на несколько минут. Начинайте раскладывать огурцы по банкам, чередуя их слоями приправ (чеснок нарежьте тонкими ломтиками или измельчите его и измельчите перец), затем залейте еще кипящим кисло-сладким раствором.

Огурцы и специи должны быть полностью покрыты раствором. После завершения операции плотно закройте банки крышкой и дайте им остыть в перевернутом виде, чтобы образовался вакуум.

Кисло-сладкие огурцы готовы, подождите не менее 1–2 недель, прежде чем их пробовать. А еще вы можете приготовить еще одну вкусную закуску: вот рецепт баклажанов по-корейски.