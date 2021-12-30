Создание интернет магазина под ключ

Корпоративный портал на 1с Битрикс

Битрикс 24 представляет собой полный комплект инструментов для бизнеса. При этом, использовать продукт могут не только крупные компании и предприятия, но и начинающие бизнесмены, так как продукт идеально адаптируется к нуждам конкретного заказчика. Виртуальный офис будет полезен представителям малого и среднего бизнеса, которые желают автоматизировать сложные процессы и освободить время для решения более скорых задач. Студия разработчиков IT haveshop.ru предлагает заказать интернет магазин на довольно выгодных условиях.

Какие проблемы поможет решить данная операция? Спектр задач, которые реализуются при помощи системы Битрикс 24 от iMedia:

быстрые почтовые рассылки для клиентов, партнеров и сотрудников компании;

эффективные модули помогут настроить удобное удаленное управление;

ведение переписки, внутренние звонки;

удобная интеграция с социальными сетями;

настройка общего доступа к папкам и отдельным файлам

Как происходит внедрение Битрикс 24?

Специалист использует отработанный алгоритм действий для получения стабильного результата:

тщательный анализ сферы бизнеса клиента, постановка задач, которые должна решать система;

диагностика рынка конкурентов, использование профессиональных маркетинговых ходов;

подбор оптимального комплекса услуг или готового пакета;

внедрение системы, установка рабочих компонентов;

запуск и оптимизация продукта, обучение заказчика или персонала;

грамотное техническое обеспечение.

Преимущества сотрудничества с IT haveshop

Хочется отметить благоприятные моменты, которые ощутит клиент при обращении в специализированную компанию:

разумная цена на доступные услуги;

предоставление необходимых гарантий;

индивидуальный подход к потребностям клиента;

сжатые сроки исполнения вверенных обязательств;

использование проверенных маркетинговых методов для быстрой раскрутки;

полноценная техническая поддержка пользователей.

Пользователь может заказать полный пакет услуг для скорейшего развития своего бизнеса:

создание сайта или интернет-магазина с нуля;

разработка фирменного стиля;

создание логотипов для отдельных компаний и брендов;

разработка мобильных прилодений;

интеграция сайта с компонентами 1С;

профессиональный веб-дизайн;

раскрутка и поисковое продвижение сайта.

Правильно настроенный корпоративный портал Bitrix24 CRM поможет решить многие проблемы активного пользователя. При этом, не следует забывать о том, что профессиональные мастера сумеют подобрать для вас наиболее оптимальные решения в соответствии с основными возможностями сайта и скорости исполнения данных операций. Сервис гарантирует своевременное исполнение взятых обязательств и индивидуальный подход к каждому клиенту. Предприниматель может заказать бесплатную консультацию менеджера в режиме онлайн.