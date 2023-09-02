Что есть, чтобы избежать осенней хандры? Говорят эксперты

С наступлением осени на многих накатывает грусть и тоска. Хочется больше спать, ничего не делать и поменьше выходить на улицу, где летнее тепло уже сменилось первыми заморозками. Есть ли противоядие для такого состояния?

Избавиться от вялости и хандры поможет сбалансированная диета. Специалист по функциональному питанию Иван Адамидис в разговоре с изданием Esquire объяснил, что осенью снижается выработка серотонина, гормона счастья и энергии. Восполнить дефицит поможет богатая триптофаном пища — чечевица, сыры, морепродукты (красная икра, сельдь, треска), орехи, курица и индейка.

Синтез триптофана стимулирует железо, поэтому богатые им продукты дожны присуствововать в рационе в достаточном количестве.

«Здесь помогут моллюски (устрицы, гребешки, виноградные улитки), кальмары, субпродукты, яйца, мясо — это гемовое железо; и негемовое — это кунжут, шпинат, морская капуста, чечевица, гречиха, ячмень, семена и орехи», — поделился эксперт.

Адамидис также советует увеличить в рационе количество продуктов, содержащих витамины группы В и полезные жиры. Он отметил, что на эмоциональный фон влияет и состояние кишечника. Для нормального фунционирования органа употребляйте больше клетчатки, но меньше сладкого, переработанного и жареного.