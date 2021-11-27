Специфика дорожных щеток

Ассортимент щеток для уборки дорог, доступных в России

Модельный ряд дорожных щеток включает в себя агрегаты, которые отличаются между собой различными признаками. В их числе значится:

направление вращения вала – агрегаты цилиндрические имеют вертикальное вращение и могут эксплуатироваться круглый год, а торцевые модели вращаются горизонтально, поэтому удобны для очистки поверхностей от мелкого мусора возле оград, бордюров и других объектов в летнее время;

конструкционные особенности – наличие дополнительных элементов обеспечивают более эффективную уборку;

установка на несущей машине – щетка может располагаться спереди техники, сзади нее и на прицепе;

материалы, которые использовались при изготовлении дисков (металл, пластик), щетины (полипропилен, проволока из металла, композит);

специфика диска, который может оснащаться специальными выступами для облегчения смены щетины, или не иметь их.

В продаже на рынке страны можно найти следующие виды навесных щеток для уборочной спецтехники:

пучковые щетки (без посадочных дисков), которые максимально эффективно очищают территорию от мельчайших загрязнений, применяются при обслуживании авиационных объектов;

дисковые модели с разными размерами рабочих элементов и длиной ворса;

кассетные агрегаты, которые выполняются из разных материалов, а потому могут использоваться даже в северных широтах для очистки от мелких и крупных частиц;

лотковые щетки с боковым монтажом на несущей машине (чаще всего уменьшенных габаритов) – предназначаются для уборки бордюров;

цилиндрические навески – имеют монолитную конструкцию и определенный шаг на валу, возможность поэлементной замены щетины по мере стирания.

Разобраться с ассортиментом дорожных щеток и найти действительно оптимальный вариант оборудования помогут специалисты. Найти их можно в компании «Гидролидер», которая считается ведущей компанией на российском рынке спецтехники и спецоборудования.