Рецепт: Филе палтуса в кляре — Вкусное блюдо, приготовленное в сковороде.

Ингредиенты:

филе палтуса — 400 г;

яйцо куриное свежее — 1 шт.;

мука пшеничная — 50 г;

лимонный сок — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

масло оливковое — 1 ст. ложку;

масло растительное — для жарки

Способ приготовления: Здравствуйте всем читателям моего рецепта. Сегодня мой рецепт приготовления филе палтуса в кляре.

Готовить рыбу очень просто, тем более, что я купила готовое прессованное филе, которую не требуется чистить. В упаковке были четыре прямоугольных кусочка.

Приготовила кляр, смешала 200 г воды, одно яйцо и 50 г муки. Кляр должен быть однородной массы, тесто как для оладьев, не густое и не жидкое.

Разрезала их до желаемого размера, сбрызнула лимонным соком, оливковым маслом, посолила и поперчила.

Кусочки филе палтуса подхватываем вилкой, окунаем в кляр и выкладываем в прогретую сковороду с растительным маслом.

Обжариваем с одной стороны до золотистой корочки, переворачиваем и обжариваем с другой стороны. Чтобы быть уверенной, что всё внутри рыбы хорошо приготовилось, можно перед окончанием накрыть крышкой минут на 5.

Рыба получается вкусная и сочная, сверху приятная корочка, а внутри мягкая и нежная текстура. Я первый раз пробовала палтус в таком виде, вкусовые свойства мне понравились, а благодаря лимонному соку получился пикантный вкус.

Хочется сказать несколько слов о пользе палтуса, в нём содержится большое количество микроэлементов, полезных для нашего организма.

При регулярном употреблении такой рыбы, улучшается мозговая деятельность, нормализуется жировой обмен, регулируется работа нервной системы.

Благодарю за внимание к моему рецепту. Буду рада, если он окажется полезным.

Желаю всем открытия новых кулинарных рецептов!

Время приготовления: 30 мин.