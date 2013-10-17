Спецодежда и спецобувь в Киеве

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Когда современные профессии и ремёсла ещё только зарождались, мастера уже в те времена имели определённую спецодежду, по которой их можно было легко отличить. Но причина возникновения такой «моды» крылась в простом удобстве и безопасности. В любой спецодежде превыше всего ценится её защитная функция.

Сегодня представители практически каждой профессии имеет свою одежду, которая продумывается дизайнерами до мелочей. Учитывается не только покрой, наличие дополнительных карманов, но и материал изделия. В наше время для пошива спецодежды используются самые современные материалы и технологии. Качественная спецодежда в Киеве с доставкой по Украине продается по выгодной цене по ссылке.

Спецодежда представлена рабочими комбинезонами, брюками, куртками, халатами, фартуками, рукавицами и т.д. Отдельно необходимо отметить специальную обувь и даже стельки, носки и чулки.

Без специальной защиты была бы невозможна работа сварщика, монтажника, токаря, лаборанта, горнорабочего, электрика. Настоящая рабочая одежда, как и любая другая одежда, шьётся отдельно для мужчин и женщин, имеет свои размеры, зимние и летние варианты.

Порой при разработке образцов специальной одежды внимания моделям уделяется больше, чем при дизайне модной одежды. В результате на свет появляются вещи, которые входят в моду и повседневную жизнь. Такая история произошла с удобными брюками из плотной хлопковой ткани, которые сначала полюбились американским пастухам, а в последствии завоевали весь мир. Не выходят из моды и комбинезоны. 150 лет назад идеальная конструкция рабочего комбинезона была разработана Ливай Страуссом.

Многие крупные компании, заботящиеся о своём имидже и благополучии своих сотрудников, заказывают спецодежду для рабочих, водителей, охранников, обслуживающего персонала. Такая форма и выглядит отлично, и очень удобна в эксплуатации.

Многие используют спецодежду и в быту. К примеру, очень практичны костюмы дачника, которые выпускаются многими компаниями. Также при работе в гараже, работе с красками очень удобны одноразовые комбинезоны, которые надёжно защищают вашу одежду и стоят совсем недорого.