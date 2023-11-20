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Больше не ломаю голову, что приготовить на завтрак. Рецепт бесподобного бисквита

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Больше не ломаю голову, что приготовить на завтрак. Рецепт бесподобного бисквита

Важно уметь готовить не только сложную выпечку в виде пирожков, кексов и круассанов, но также знать простые рецепты бисквитов. Это поможет вам быстро испечь вкусный десерт к завтраку или к приходу внезапных гостей.

Раньше не было сложных видов выпечки. Все торты создавались на основе простых ингредиентов, выпекаемых в печи. В основном, интересные и необычные десерты стали готовить лишь в Средние века. Раньше считалось, чем пышнее торт, тем богаче хозяин дома.

Но, мы уже живем не в средневековье и данное суждение не работает по отношению к современным домохозяйкам.

Приготовим простой бисквит к чаю.

Ингредиенты для бисквита:

  • яйцо — 1 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • молоко — 200 г;
  • растительное масло — 100 г;
  • разрыхлитель — 2 ч.л.;
  • мука — 260 г.

Ингредиенты для глазури:

  • сахарная пудра — 100 г;
  • сок лимона — 2 ст.л.;
  • кокосовая стружка — 30 г.

Приготовление бисквита:

Смешиваем до растворения песчинок яйца с сахарным песком. Вливаем в яичную смесь молоко и растительное масло, вливаем также сок лимона.

Измельчаем на мелкой терке лимон — снимаем цедру. Добавляем цедру в яичную смесь, перемешиваем. Соединяем муку и разрыхлитель, просеиваем в яичную смесь  замешиваем тесто.

Смазываем сливочным маслом форму для выпечки, накрываем пергаментом поверхность. Вливаем тесто в форму для выпечки, готовим в духовке при 180 градусах 30-40 минут.

Больше не ломаю голову, что приготовить на завтрак. Рецепт бесподобного бисквита

Больше не ломаю голову, что приготовить на завтрак. Рецепт бесподобного бисквита

Пока бисквит остывает, делаем глазурь — смешиваем лимонный сок с сахарной пудрой. Поливаем глазурью верхушку бисквита, посыпаем ее кокосовой стружкой.

Больше не ломаю голову, что приготовить на завтрак. Рецепт бесподобного бисквита

Больше не ломаю голову, что приготовить на завтрак. Рецепт бесподобного бисквита

Получается отменный бисквит с глазурью. Для проверки бисквита на готовность не забываем использовать деревянную шпажку — протыкаем ей  бисквит. Она должна остаться сухой после извлечения из выпечки.

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