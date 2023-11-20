Больше не ломаю голову, что приготовить на завтрак. Рецепт бесподобного бисквита

Важно уметь готовить не только сложную выпечку в виде пирожков, кексов и круассанов, но также знать простые рецепты бисквитов. Это поможет вам быстро испечь вкусный десерт к завтраку или к приходу внезапных гостей.

Раньше не было сложных видов выпечки. Все торты создавались на основе простых ингредиентов, выпекаемых в печи. В основном, интересные и необычные десерты стали готовить лишь в Средние века. Раньше считалось, чем пышнее торт, тем богаче хозяин дома.

Но, мы уже живем не в средневековье и данное суждение не работает по отношению к современным домохозяйкам.

Приготовим простой бисквит к чаю.

Ингредиенты для бисквита:

яйцо — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

сахар — 150 г;

молоко — 200 г;

растительное масло — 100 г;

разрыхлитель — 2 ч.л.;

мука — 260 г.

Ингредиенты для глазури:

сахарная пудра — 100 г;

сок лимона — 2 ст.л.;

кокосовая стружка — 30 г.

Приготовление бисквита:

Смешиваем до растворения песчинок яйца с сахарным песком. Вливаем в яичную смесь молоко и растительное масло, вливаем также сок лимона.

Измельчаем на мелкой терке лимон — снимаем цедру. Добавляем цедру в яичную смесь, перемешиваем. Соединяем муку и разрыхлитель, просеиваем в яичную смесь замешиваем тесто.

Смазываем сливочным маслом форму для выпечки, накрываем пергаментом поверхность. Вливаем тесто в форму для выпечки, готовим в духовке при 180 градусах 30-40 минут.

Пока бисквит остывает, делаем глазурь — смешиваем лимонный сок с сахарной пудрой. Поливаем глазурью верхушку бисквита, посыпаем ее кокосовой стружкой.

Получается отменный бисквит с глазурью. Для проверки бисквита на готовность не забываем использовать деревянную шпажку — протыкаем ей бисквит. Она должна остаться сухой после извлечения из выпечки.