Способы прокладки кабельных линий

Главное при выполнении работ по электромонтажу — это не только наличие документации проекта, подготовленной гос. учреждениями. Провод должен быть проложен в соответствии с определенными требованиями, которые зависят от места и условий установки.

К примеру, применяйте провод особенного типа на открытом воздухе и под землёй. Инженер-проектировщик в ответе за определение расположения и расположение электро сетей. При этом стоить учесть не только возможности неопасной укладки, но и собственные предпочтения заказчика. Хорошо продумайте способы прокладки кабелей. А если вас интересуют проволочные лотки для проводки, переходите на сайт здесь.

Специалисты поговаривают, что это очень недорогой и быстрый способ. Если кабель повреждён, то для его ремонта не понадобится серьезных усилий. Провод фиксируется к поверхности стен при помощи специализированных скоб. Данный метод не пользуется высокой популярностью, благодаря этому встретить его можно нечасто.

Перед монтажем кабеля нужно уложить стены.

Этот процесс состоит из углубления в стене, ширина которого зависит от типа проволки. Этот метод не только придаёт помещению ухоженный вид, но и вполне не опасен. В нем имеются собственные преимущества, и недостатки. Плюсы включают:

отсутствие проводов на поверхности стен;

недоступность для малышей и животных;

защита провода от проявления влаги и повреждений механического плана.

Монтажники отмечают только единственный минус такого способа. Большая вероятность споткнуться троса когда происходит сверление. Чтобы этого не случилось, следует иметь проект трансформатора. Повреждение провода усложняет ремонт.

Прокладка коробки

Этим методом можно провести провода и кабели в офисных помещениях, домах за городом, магазинах и на фирмах.

Боксы бывают 2-ух типов: с открывающейся крышкой и закрытые. Для более красивого вида купите дополнительные уголки и тройники. Данный метод не требует достаточно времени и сил. Размер коробки зависит от численности уложенной проволки. Если необходимо легко можно достать провода и выполнить ремонт.

Подземная прокладка

Прокладка кабеля силового этим методом требует больших средств на работы связанные с землей. Провод можно провести через специализированный туннель или же просто вырыть. Стоит еще сказать что, защитная степень зависит от проекта трансформатора, также внимание свое обратите на эксплуатационные условия кабеля. Работы связанные с землей делаются вручную или с применением техники (в зависимости от нужной глубины траншеи).

Прокладка воздуха

Электрические кабели проложены в воздухе от колонны к колонне двумя вариантами:

на фарфоровых изоляторах — подключение от колонны к дому осуществляется при помощи фарфоровых изоляторов;

с применением натяжения — проводка и установка производится тросом, тросом, разъемом и зажимами. Первое устройство — закрепить шнур и настроить сила натяжки. Его толщина и размер зависят от веса и длины кабеля. Применяйте ремень и гвозди, чтобы доставить его к вершине колонны.