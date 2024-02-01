Салат из куриной печени: рецепт очень бюджетного и вкусного блюда

Простой и недорогой салат по достоинству оценят все, кто его попробует. Он аппетитный, имеет яркий вкус и быстро готовится.
Куриные субпродукты – не менее универсальный ингредиент для приготовления множества вкусных и разнообразных блюд, чем, собственно, само мясо. Если у вас в холодильнике есть немного куриной печени, рекомендуем сделать очень аппетитный салат. Он разнообразит повседневное меню и порадует гостей на праздничном столе. Как его приготовить, рассказали в блоге «Простые рецепты».
Салат из куриной печени
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 гр;
- лук репчатый – 1 шт;
- морковь – 2 шт;
- огурцы маринованные среднего размера – 5 шт;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- чеснок – 2 зубчика
- майонез – 3 ст. л;
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
Куриную печень помыть, удалить все лишнее, нарезать брусочками. Морковь и огурцы нарезать тонкой соломкой. Нарезанный четверть кольцами лук обжарить до полной готовности, добавить печень и все вместе пережаривать в течение 7 минут. Затем добавить соль, перец по вкусу.
В отдельную миску добавить яйца, соль, все взбить и приготовить один или два яичных блинчика. Остывшие блинчики нарезать тонкой соломкой. Все ингредиенты соединить, заправить сметаной или майонезом, добавить чеснок и все перемешать.
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