Салат из куриной печени: рецепт очень бюджетного и вкусного блюда

Простой и недорогой салат по достоинству оценят все, кто его попробует. Он аппетитный, имеет яркий вкус и быстро готовится.

Куриные субпродукты – не менее универсальный ингредиент для приготовления множества вкусных и разнообразных блюд, чем, собственно, само мясо. Если у вас в холодильнике есть немного куриной печени, рекомендуем сделать очень аппетитный салат. Он разнообразит повседневное меню и порадует гостей на праздничном столе. Как его приготовить, рассказали в блоге «Простые рецепты».

Салат из куриной печени

Ингредиенты:

печень куриная – 500 гр;

лук репчатый – 1 шт;

морковь – 2 шт;

огурцы маринованные среднего размера – 5 шт;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

чеснок – 2 зубчика

майонез – 3 ст. л;

яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

Куриную печень помыть, удалить все лишнее, нарезать брусочками. Морковь и огурцы нарезать тонкой соломкой. Нарезанный четверть кольцами лук обжарить до полной готовности, добавить печень и все вместе пережаривать в течение 7 минут. Затем добавить соль, перец по вкусу.

В отдельную миску добавить яйца, соль, все взбить и приготовить один или два яичных блинчика. Остывшие блинчики нарезать тонкой соломкой. Все ингредиенты соединить, заправить сметаной или майонезом, добавить чеснок и все перемешать.

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