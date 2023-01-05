Сшить кресло мешок своими руками: последовательность действий

Среди привычной мебели все чаще можно увидеть необычные бескаркасные кресла, напоминающие мешки. В них очень удобно сидеть, они очень мало весят, легко переносятся с места на место. Изобретены они были в 1968 году в Италии.
Мешки для мусора 30 литров обеспечивают возможность использовать полиэтиленовые изделия наиболее подходящих к потребностям размеров. Используйте функции одного пакета полноценно вместо того, чтобы утилизировать использованный и заполненный не до конца.
В Италии придумали бескаркасные кресла, которые имеют мешковатый вид. В России их называют «пуфики».
Все, кто видел такое кресло и сидел в нем, хотят его заиметь. Стоит такой необычный предмет мебели довольно дорого. Но сшить кресло мешок своими руками могут многие хозяйки у себя дома. Для этого нужно иметь желание и немного свободного времени.
Разновидность кресла — груша
Существует несколько разновидностей кресла мешка. Например, бескаркасное кресло, которое называют грушей из-за своей формы. Оно наполнено шариками из полистирола. Как сшить кресло мешок такой формы? Для выполнения этой работы потребуется:
Бескаркасное кресло называют «грушей» в силу того, что она по внешнему виду напоминает грушу.
- Гладкая ткань, хорошо пропускающая воздух. Из нее шьется внутренний чехол кресла мешка. Можно использовать пододеяльник.
- Ткань для пошива внешнего чехла. Это может быть терможаккард, другая мебельная ткань. Оптимальный размер — 1,5х3,5 м. Она должна быть достаточно плотной, расцветка может быть любая.
- Застежки-молнии в количестве 2 шт. Для внутреннего чехла достаточно длины 30-50 см, для внешнего — около 100 см.
- Прочные нитки для шитья, желательно синтетические.
- Ножницы для раскроя ткани.
- Бумага для выкройки. Опытные мастера могут делать выкройку сразу на ткани.
- Швейная машина.
- Наполнитель в виде шариков из пенополистирола. Понадобится его около 0,3 м³.
Последовательность действий
Процесс выполнения работы:
Выкройка чехла для бескаркасного кресла.
- Нужно выкроить детали внешнего и внутреннего чехла: боковые клинья — 6 штук; шестиугольник основания, имеющий сторону 40 см — 1 штука; шестиугольник для вершины кресла, сторона его равна 10 см; прямоугольник 5х12 см — ручка для переноски. Для пошива внутреннего чехла кресла мешка нужны те же детали, кроме ручки.
- Сыпучую ткань следует обработать зигзагом или с помощью оверлока.
- Сложить 2 боковых клина лицевыми сторонами и прошить по длинной стороне по 15 см снизу и сверху.
- Вшить молнию.
- Пришить следующие клинья, швы проутюжить.
- Деталь ручки сложить пополам вдоль, прошить и вывернуть. Проутюжить. Шов должен находиться посередине детали.
- Пришить верхний шестиугольник, вшив ручку для переноски.
- Открыть молнию и пришить нижний шестиугольник.
- Аналогично соединить и прошить детали внутреннего чехла.
- Наполнить внутренний чехол шариками на 2/3 объема. Сделать это не очень просто. Шарики очень легкие и норовят разлететься по комнате. Рекомендуется поступать так: от пластиковой бутылки отрезать дно и горлышко. Концы поместить в отверстие, образованное приоткрытой молнией и вырезом в мешке с гранулами. Можно прикрепить дополнительно скотчем. Пересыпать содержимое мешка, в котором находится наполнитель, в чехол кресла. Можно попробовать другие способы: взять в помощники кусок плотной бумаги, свернутый в кулек, пластиковую или металлическую трубу от пылесоса.
- Надеть внешний чехол. Кресло мешок своими руками готово. Можно в нем развалиться или свернуться калачиком. Приятного отдыха!
Маленькие хитрости
Для набивки бескаркасного кресла можно использовать фасоль.
- Некоторые мастерицы наполняют бескаркасное кресло фасолью, арахисом.
- Очень прочный внутренний чехол получается из муслина. Можно использовать сатин, тик, бязь. Цвет лучше выбирать белый, чтобы он не просвечивал сквозь наружный чехол.
- Ткань выгоднее выбирать шириной 140-150 см. При большей ширине остаются отходы, меньшей ширины может не хватить.
- Нельзя допускать попадания гранул пенопласта в дыхательные пути через нос и рот. Досыпать наполнитель рекомендуется только в то время, когда рядом нет маленьких детей.
- Если сшить несколько внешних чехлов, появится возможность периодически менять внешнюю расцветку кресел. Можно использовать мех, джинсовую ткань, винил, мешковину.
- В качестве наполнителя не стоит использовать дешевую пенопластовую крошку. Ее получают методом дробления упаковки из-под различных изделий и продуктов. Лучше покупать шарики диаметром 3-5 мм, выпускаемые специально для подобных целей отечественными производителями.
- Разлетевшиеся по квартире шарики электризуются и прилипают к различным поверхностям. Собрать их можно только пылесосом.
- Располагать лекала на ткани следует экономно, тогда ткани понадобится значительно меньше.
- Бескаркасное кресло можно сшить в форме шара, куба, пирамиды, цветка, цилиндра, мяча. Стоит только подключить свою фантазию и внести изменения в стандартные выкройки.
Кресло мешок может иметь разные названия, различные размеры. Но суть его в любом случае заключается в том, что это предмет бескаркасной мебели. Такое кресло обычно становится любимым местом игр и отдыха детей. Эксклюзивное бесформенное кресло украшает дом необычным внешним видом, прекрасно вписывается в любой интерьер. Как сшить кресло мешок — теперь вам известно.
Сшить такую вещь может в домашних условиях практически любая женщина, владеющая навыками работы на швейной машинке.