Сшить кресло мешок своими руками: последовательность действий

Среди привычной мебели все чаще можно увидеть необычные бескаркасные кресла, напоминающие мешки. В них очень удобно сидеть, они очень мало весят, легко переносятся с места на место. Изобретены они были в 1968 году в Италии.

Мешки для мусора 30 литров обеспечивают возможность использовать полиэтиленовые изделия наиболее подходящих к потребностям размеров. Используйте функции одного пакета полноценно вместо того, чтобы утилизировать использованный и заполненный не до конца.

В Италии придумали бескаркасные кресла, которые имеют мешковатый вид. В России их называют «пуфики».

Все, кто видел такое кресло и сидел в нем, хотят его заиметь. Стоит такой необычный предмет мебели довольно дорого. Но сшить кресло мешок своими руками могут многие хозяйки у себя дома. Для этого нужно иметь желание и немного свободного времени.

Разновидность кресла — груша

Существует несколько разновидностей кресла мешка. Например, бескаркасное кресло, которое называют грушей из-за своей формы. Оно наполнено шариками из полистирола. Как сшить кресло мешок такой формы? Для выполнения этой работы потребуется:

Бескаркасное кресло называют «грушей» в силу того, что она по внешнему виду напоминает грушу.

Гладкая ткань, хорошо пропускающая воздух. Из нее шьется внутренний чехол кресла мешка. Можно использовать пододеяльник. Ткань для пошива внешнего чехла. Это может быть терможаккард, другая мебельная ткань. Оптимальный размер — 1,5х3,5 м. Она должна быть достаточно плотной, расцветка может быть любая. Застежки-молнии в количестве 2 шт. Для внутреннего чехла достаточно длины 30-50 см, для внешнего — около 100 см. Прочные нитки для шитья, желательно синтетические. Ножницы для раскроя ткани. Бумага для выкройки. Опытные мастера могут делать выкройку сразу на ткани. Швейная машина. Наполнитель в виде шариков из пенополистирола. Понадобится его около 0,3 м³.

Последовательность действий

Процесс выполнения работы:

Выкройка чехла для бескаркасного кресла.

Нужно выкроить детали внешнего и внутреннего чехла: боковые клинья — 6 штук; шестиугольник основания, имеющий сторону 40 см — 1 штука; шестиугольник для вершины кресла, сторона его равна 10 см; прямоугольник 5х12 см — ручка для переноски. Для пошива внутреннего чехла кресла мешка нужны те же детали, кроме ручки. Сыпучую ткань следует обработать зигзагом или с помощью оверлока. Сложить 2 боковых клина лицевыми сторонами и прошить по длинной стороне по 15 см снизу и сверху. Вшить молнию. Пришить следующие клинья, швы проутюжить. Деталь ручки сложить пополам вдоль, прошить и вывернуть. Проутюжить. Шов должен находиться посередине детали. Пришить верхний шестиугольник, вшив ручку для переноски. Открыть молнию и пришить нижний шестиугольник. Аналогично соединить и прошить детали внутреннего чехла. Наполнить внутренний чехол шариками на 2/3 объема. Сделать это не очень просто. Шарики очень легкие и норовят разлететься по комнате. Рекомендуется поступать так: от пластиковой бутылки отрезать дно и горлышко. Концы поместить в отверстие, образованное приоткрытой молнией и вырезом в мешке с гранулами. Можно прикрепить дополнительно скотчем. Пересыпать содержимое мешка, в котором находится наполнитель, в чехол кресла. Можно попробовать другие способы: взять в помощники кусок плотной бумаги, свернутый в кулек, пластиковую или металлическую трубу от пылесоса. Надеть внешний чехол. Кресло мешок своими руками готово. Можно в нем развалиться или свернуться калачиком. Приятного отдыха!

Маленькие хитрости

Для набивки бескаркасного кресла можно использовать фасоль.

Некоторые мастерицы наполняют бескаркасное кресло фасолью, арахисом. Очень прочный внутренний чехол получается из муслина. Можно использовать сатин, тик, бязь. Цвет лучше выбирать белый, чтобы он не просвечивал сквозь наружный чехол. Ткань выгоднее выбирать шириной 140-150 см. При большей ширине остаются отходы, меньшей ширины может не хватить. Нельзя допускать попадания гранул пенопласта в дыхательные пути через нос и рот. Досыпать наполнитель рекомендуется только в то время, когда рядом нет маленьких детей. Если сшить несколько внешних чехлов, появится возможность периодически менять внешнюю расцветку кресел. Можно использовать мех, джинсовую ткань, винил, мешковину. В качестве наполнителя не стоит использовать дешевую пенопластовую крошку. Ее получают методом дробления упаковки из-под различных изделий и продуктов. Лучше покупать шарики диаметром 3-5 мм, выпускаемые специально для подобных целей отечественными производителями. Разлетевшиеся по квартире шарики электризуются и прилипают к различным поверхностям. Собрать их можно только пылесосом. Располагать лекала на ткани следует экономно, тогда ткани понадобится значительно меньше. Бескаркасное кресло можно сшить в форме шара, куба, пирамиды, цветка, цилиндра, мяча. Стоит только подключить свою фантазию и внести изменения в стандартные выкройки.

Кресло мешок может иметь разные названия, различные размеры. Но суть его в любом случае заключается в том, что это предмет бескаркасной мебели. Такое кресло обычно становится любимым местом игр и отдыха детей. Эксклюзивное бесформенное кресло украшает дом необычным внешним видом, прекрасно вписывается в любой интерьер. Как сшить кресло мешок — теперь вам известно.