Вы наверняка уже слышали, что следующий год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Это мощное животное у многих ассоциируется с властью и величием, как и его родина — Китай. Поэтому, чтобы 2024 год начался максимально удачно редакция «Со Вкусом» рекомендует к новогодним праздникам приготовить салат «Китайский дракон». Этот рецепт придется по вкусу любой хозяйке: понятный, сытный и очень вкусный.

Такая закуска порадует самых привередливых гурманов, а также понравится символу следующего года. За счет свежей свеклы, салат получается ярким и в меру хрустящим, а маринованная свиная вырезка добавляет ему нежности и пикантности во вкусе. Такое блюдо можно запросто делать как для торжеств, так и просто на каждый день. Пользы в нем много, а по времени готовить его быстро. Приятных вам экспериментов!

Салат «Китайский дракон» с мясом и свеклой: нюансы приготовления

Для приготовления данного салата много усилий не потребуется, а вот результат вряд ли кого-то оставит равнодушным. Особенно салат должен порадовать любителей свеклы, так как ничего не будет перебивать ее вкус, даже наоборот он максимально раскроется. Лучше всего использовать свеклу цилиндрической формы, которая по вкусу намного слаще других.

Ингредиенты

Свиная вырезка150 г Свекла150 г Морковь150 г Лук150 г Соевый соус2 ст. л. Чеснок2 зуб. Имбирный порошок2 ст. л. Петрушка по вкусу Яблочный уксус2 ст. л. Сахар1 ст. л. Красный перец1 шт.

Приготовление

Для приготовления маринада нужно смешать в чаше соевый соус, измельченный чеснок, нарезанный красный жгучий перец, имбирь (можно заменить свежим соком), сахар и яблочный уксус. Подготовленную свинину окуните в маринад на час. Нашинкуйте лук и отправьте на предварительно разогретую сковороду. Обжарьте на растительном масле и остудите. Положите в чашу с будущим салатом. Свежие морковь и свеклу измельчите на терке. Маринованную свинину обжарьте на сковороде. Затем остудите и добавьте в салат. Все тщательно перемешайте, посолите. Как заправку используйте растительное масло. При подаче посыпьте блюдо петрушкой.

Такой свекольный салат с мясом обязательно украсит любой стол и вряд ли кого-то разочарует. Яркий на вкус и цвет этот салата станет прекрасным дополнением меню. Также обратите внимание на следующую закуску к новогоднему столу — салат «Мексика», для которого не нужно ничего варить.