Стандартные и надувные матрасы в Алматы / в Казахстане

Какой матрас выбрать? Более экономный вариант или подороже? И будет ли отвечать качество высокой цене? Вот наиболее частые вопросы, которые мы задаем себе, когда приходит время покупки кровати и, соответственно, матраса к ней.

Интересно, что на сегодня купить матрасы дешево со склада – очень просто, поэтому позволить себе подобную покупку может каждый. Связано это с большим количеством производителей, а, значит, высокой конкуренцией на рынке мебельных изделий для дома и их комплектующих, которая приводит к увеличению продукции разных ценовых категорий. Цена того или иного товара чаще всего напрямую обусловлена характеристиками используемых материалов и брендом.

Дешевые матрасы на любой вкус!

Сырье, из которого делают матрац, может быть натурального или синтетического происхождения.

Природные наполнители — волокна растительного (кокосовый орех, каучуковый латекс, сизаль) или животного (мериносовая шерсть) происхождения. Обычно такие модели принадлежат к высокой ценовой категории.

Одним из наиболее популярных в наше время искусственных спальных изделий является матрас, приобретающий форму тела спящего на нем человека. Наполнитель меморикс, который в нем используется, имеет структуру, подобную пчелиным сотам с ячейками высокой степени эластичности, способными обтекать давящий на них объект. Особенно хорош такой тип матраса для беременных женщин, имеющих особые трудности с комфортным сном из-за большой нагрузки на позвоночник.

Недорогие модели в своем составе содержат небиологические материалы, синтезируемые искусственно. Это может быть вещество класса полиуретанов, в народе более известное под названием «поролон» или волокнистый полиэфирный материал – холлофайбер. Несмотря на то, что по цене это более дешевые варианты, в сравнении с аналогами, изготовленными из биоматериалов, они имеют свои преимущества в качестве. Так, например, в холлофайбере никогда не заведутся клещи и другие насекомые. Это материал, не вызывающий аллергии, поэтому подходит он для всех членов семьи. Другие его плюсы – комфортность, пожаробезопасность, теплозащита, атоксичность, плотность и постоянство формы.

Недорогие матрасы, внутренность которых – уникальный искусственный материал Hollcon, сделанный по новейшим технологиям, – имеет еще более плотную, активно самовосстанавливающуюся, структуру в сравнении с его предшественником – синтепоном. Это позволяет уменьшить необходимое для здоровья и комфорта количество слоев, при этом качество изделия будет выше, а себестоимость ниже.

Ассортимент недорогих матрацев.

В нашем интернет-магазине в специальном каталоге sold.kz недорогих ортопедических и анатомических матрасов представлен огромный ассортимент продукции для Вашего спокойного сна и комфортного отдыха. Купить надувной матрас в Алматы дешево и отличного качества у нас может любой желающий. Специально разработанный для Вашего удобства фильтр на нашем сайте поможет быстрее сориентироваться и осуществить выбор подходящего товара.

У нас на сайте sold.kz представлены различные относительно недорогие матрасы:

классические,

пружинные,

беспружинные,

скрученные,

дачные и др.

При этом брендовое качество как отечественных, так и заграничных производителей, гарантированно обеспечит Вам спокойный крепкий сон.