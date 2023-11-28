К Рождеству: рецепт сдобных булочек с цукатами

Эту вкусную пышную выпечку готовят в Европе к Рождеству.

Скоро во всей Европе и в Украине будут отмечать Рождество и Сочельник. Дата Сочельника зависит от того, отмечает человек Рождество 25 декабря или 7 января. Сочельником называют последний день перед Рождеством — 24 декабря или 6 января соответственно.

Напомним, что все христиане отмечают Рождество 25 декабря, но католики и некоторые православные при этом пользуются современным календарем, а часть православных празднуют по старому юлианскому календарю. Но в Библии дата рождения Иисуса Христа не упоминается.

Так как это большой религиозный праздник, то к столу готовят особые блюда. И вкусную выпечку, например рождественские булочки. Рецептом поделились James Martin Chef.

Сдобные булочки с цукатами

Ингредиенты:

625 г белой муки высшего сорта плюс еще немного для присыпки;

1 ч. л. соли;

75 г сахарной пудры;

10 г свежих дрожжей;

375 мл теплой воды.

Для начинки:

100 г сливочного сыра;

100 г нарезанных апельсиновых цукатов;

цедра 2 апельсинов;

1 чайная ложка молотой корицы;

100 г нарезанных орехов пекан, грецких орехов и других орехов по вашему вкусу.

Для глазури:

100 г сахарной пудры;

100 мл воды;

150 г сахарной пудры;

коньяк.

Поместите муку, соль, сахар и дрожжи в миксер с насадкой для теста, добавьте воду и медленно перемешайте до однородного состояния. Затем перемешивайте на средней скорости в течение 5 минут, затем накройте крышкой и оставьте до тех пор, пока объем не увеличится вдвое. Смешайте сливочный сыр, апельсины, орехи пекан, корицу и апельсиновую цедру.

Когда будете снимать апельсиновую цедру, старайтесь не задевать белую кожицу. Тогда цедра будет горчить.

Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой, раскатайте тесто в прямоугольник, распределите начинку по всей поверхности, оставляя края. Скатайте колбаску и разрежьте на 7 кусочков одинакового размера. Выложите в смазанную маслом разъемную форму диаметром 23 см и дайте увеличиться вдвое.

Выпекайте при 200 градусах около 30 минут.

А пока приготовьте глазурь: доведите воду и сахар до кипения, смажьте им булочки. Взбейте сахарную пудру и коньяк и полейте булочки сверху, когда они испекутся.

Также вы можете приготовить вкусные ватрушки с творогом.