Статуэтки, фигурки NADAL (Испания)

Для того, чтобы красиво и по-праздничному оформить помещение или упаковать подарок, совсем не обязательно идти в магазин. Практически любую праздничную атрибутику можно сделать своими руками. Это не займет у вас много времени. К тому же процесс изготовления тематических украшений не требует каких-то определенных знаний и умений, поэтому сделать их под силу каждому. Преимущество самодельных украшений заключается в том, что вы можете идеально подобрать любой элемент декора на любой случай. Для этого достаточно подключить свое богатое воображение, вспомнить праздничную атрибутику, которая впечатлила лично вас, или воспользоваться подсказками интернета, где можно найти много несложных и доступных мастер классов по изготовлению украшений и поделок ручной работы.

Многие, наверняка, зададутся вопросом: с чего начать? Начните с того, что определитесь, с какой целью, и по какому поводу вы хотите изготовить украшения. От этого зависит выбор материалов, которые будут использоваться в процессе работы. Мы подобрали самые простые и популярные варианты украшений, которые несложно будет изготовить даже тем, кто ранее никогда не пробовал свои силы в рукоделии. Более того, приобщив к этому увлекательному творческому процессу детей, вы навсегда запомните этот веселый семейный вечер.

Шары и шарики. Декоративные украшения в виде шаров, без преувеличения, являются самыми популярными и универсальными украшениями, которые используются в любом декоре. Для изготовления шаровидных украшений можно использовать заготовки из пенопласта, основы из проволоки, заготовки из картона и многое другое. Используя шары из пенопласта, своими руками можно сделать елочные игрушки, подвесной декор, гирлянды, смастерить диско шар или топиарий. Шарики з пенопласта маленького диаметра могут подойти в качестве наполнителя для стеклянных ваз или как элементы подвесного декора, например шторы из шнуров. Для декора таких украшений подойдет практически все: глиттер, флок, бусины, ленты, пуговицы, бечевка, шнуры, кружева, фатин, краски. А если постараться, и применить в декоре шарообразных украшений технику декупажа, тогда у вас получится настоящее произведение искусств. Разновидностью шаровидного декора являются помпоны. Их изготавливают из бумаги тишью или гофрированной бумаги. Используются такие помпоны для украшений торжественных залов, оформления фото зон и в качестве универсальных тематических декораций.

Магнитные сувениры. Небольшие поделки и сувениры в виде магнитов могут внести в каждый интерьер изюминку и разбавить декорации. Это могут быть мягкие игрушки из текстильных материалов, сувениры из полимерной глины, искусственные цветы, фотографии и многое другое. Для изготовления такого сувенира необходимо купить магнит. Самым сильным магнитом считается неодимовый магнит, который идеально подойдет для больших и массивных сувениров. Для небольших фигурок и статуэток вполне подойдет ферритовый магнит. Для изготовления магнитных сувениров подойдут заготовки из дерева, буквы из пенопласта и цифры из пенопласта, фетр, экокожа, патчи и многое другое. Внимательно отнеситесь к выбору клея, который будете использовать для приклеивания магнита к сувениру. Клей должен быть надежным, чтобы поделка не отвалилась от магнита. Рекомендуем использовать клей момент, супер клей или жидкие гвозди. Также вы можете купить готовые на сайте montre-vip.ru статуэтки, фигурки NADAL (Испания).

Бантики. Ну, какой же праздник без бантиков? Бантики бывают разными и в декоре они могут выполнять разные функции: быть основой, главным элементом или дополнительным украшеним. Бантиками украшают коробки подарочные, используют в декоре новогодних украшений и декораций, применяют для оформления цветочных композиций. Из бантиков можно сделать гирлянду, ими можно украсить домашний текстиль и много разных сувениров и поделок. Сделать бантик можно практически из любого материала. Для этого подходит экокожа, разные ткани и нетканые материалы, ленты, шнуры, бумага. Чтобы изготовить красивый и аккуратный бантик для декора, рекомендуем вам использовать шаблоны для бантиков. Это специальные приспособления, которые используются в рукоделии, для изготовления бантиков. Пластиковые шаблоны для бантиков работают по типу лекал или трафаретов, где их следует обвести по контуру, чтобы перенести эскиз на материал. Таким образом, легко и просто можно создавать заготовки для самых простых и сложных бантиков.

Кроме этих вариантов, отличной идеей будет использовать пенопластовые буквы для оформления поздравительной надписи: с днем рождения, с новым годом, с юбилеем и так далее. Основы из разных материалов могут послужить идеальным решением для создания маленьких или ростовых декоративных фигур. Можно купить коробки для подарков, или сделать их самостоятельно из подручных материалов, чтобы использовать в качестве декора. Всегда актуален натуральный декор, поэтому смело используйте для создания украшений шишки, орехи, сухофрукты, кофейные зерна, ветки деревьев, кору и тому подобное. В любом случае, все, что кажется вам красивым, и может быть использовано в качестве праздничного украшения, имеет право на жизнь. Поэтому не стесняйтесь своего авторства и экспериментируйте!