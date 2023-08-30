Опробовав сегодняшний рецепт, вы будете готовить рыбу только так. Ведь пряная скумбрия в горячем маринаде с луком влюбит вас с первого же кусочка. Рыбка имеет сбалансированный пикантный вкус, нежную текстуру и потрясающую сочность. Просто объедение!

Эта рыбка, приготовленная таким способом, прекрасно сочетается с отварной картошечкой. Потому сделайте к ней картофельное пюре и салат из свежих овощей (белокочанной капусты, болгарского перца, томата и лука), заправленный растительным маслом и небольшим количеством лимонного сока. От такого аппетитно ужина ваших родных невозможно будет за уши оттянуть. Настолько это вкусно!

Как готовится скумбрия в горячем маринаде с луком

«Семиминутка» — название этого рыбного блюда, которое дано не просто так. Вам нужно лишь поместить все ингредиенты в кастрюлю, предварительно очистив лук и скумбрию, и отправить на плиту. Ровно через 7 минут рыбку уже можно будет снимать с огня.

Ингредиенты

Скумбрия2 шт. Лук3 шт. Вода400 мл Сахар2 ст. л. Соль1 ст. л. Приправа для рыбы1 ст. л. Подсолнечное масло50 мл Уксус40 мл

Приготовление

Очистите скумбрию. Хорошенько промойте ее под проточной водой. Нарежьте рыбу на порционные кусочки. Очистите репчатый лук. Нарежьте его крупными кольцами. Выложите половину репчатого лука на дно кастрюли. Сверху поместите кусочки скумбрии. Выложите на рыбу оставшиеся луковые колечки.Всыпьте соль и сахар. Также добавьте приправу для рыбы. Влейте подсолнечное масло, столовый уксус и теплую воду. Накройте всё крышкой. Отправьте кастрюлю на огонь. Доведите ее содержимое до кипения. Проварите всё в течение 7 минут.Уберите кастрюлю с плиты. Остудите ее содержимое до комнатной температуры. Затем отправьте рыбку с луком, накрытые крышкой, на 2 часа в холодильник.

После того как вы уберете скумбрию с плиты, можете даже не приподнимать крышку кастрюли для дегустации. Поверьте, семи минут хватит для приготовления самого сочного и вкусного блюда. Не поднимая же крышку, вы не допустите появления на кухне рыбного запаха. Просто оставьте скумбрию остывать в кастрюле, а затем обязательно отправьте ее в холодильник. После вы достанете из него изумительно вкусную холодную закуску из рыбы, на аромат которой прибегут даже соседи.