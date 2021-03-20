СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В БАТУМИ?

В первую очередь прибрежный грузинский город Батуми известен как один из лучших курортных городов Черного моря. Гладко-галечный пляж длинный и широкий, море чистое и подходящее для купания, а по вечерам здесь много развлечений, чтобы занять полуночников.

Благодаря своему расположению у подножия Кавказа, Батуми имеет субтропический климат, поэтому ни зима, ни лето не слишком жаркое. Именно это обстоятельство в первую очередь привлекло в Батуми элиту Российской Империи, и отсюда выросла его репутация как курорта для летнего отдыха.

Батуми также является портовым городом. С помощью относительно недавно назначенной грузинской администрации, которая действительно хотела снова вернуть Батуми на карту (как с коммерческой, так и с туристической точки зрения), город вскоре превратился из относительной тихой заводи в один из самых ярких городов страны и привлекательное места для проживания.

Город вырос. Строится огромное количество недвижимости. Архитектура домов очень современна. Для тех, кто решил остаться жить в Батуми или приезжать на отдых доступны недорогие апартаменты и квартиры в новостройках города.

Также имеются предложения в элитных домах – квартиры большой площади и пентхаусы.

На особом месте стоит коттеджный поселок в черте города Батуми – Polo Villas . Современные таунхаусы и дома с автономной инфраструктурой – это новое предложение в сфере недвижимости. Поселок Polo Villas Batumi, находящийся недалеко от моря и центра города, привлекает более взыскательных покупателей недвижимости.

Дома приобретают для жизни и для отдыха, а также для сдачи в последующую аренду.

И все-таки чем же притягивает Батуми? Почему люди приезжают как туристы, а потом приобретают недвижимость и остаются жить.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ БАТУМИ: ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

ЭКЛЕКТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

Эклектичное сочетание архитектуры Батуми, несомненно, является одним из его главных достоинств. Совершите короткую прогулку по центру города, сосредоточившись, например, на районах вокруг Драматического театра или площади Европы, и вы быстро заметите традиционные русские дома XIX века, ультрасовременные высотные шедевры и (теперь) ярко окрашенные Жилые дома советской эпохи расположены рядом или в нескольких кварталах друг от друга.

Трудно пропустить привлекательный Ordi Residence или Porta Tower, которые являются двумя примерами новых городских построек, но и фотогеничные старинные здания на закоулках Старого города. Некоторые из которых находятся в отличном состоянии, а другие остаются более ветхими, но при этом одинаково привлекательны.

А если вам интересно, что это за странное сооружение в центре Батумского бульвара? Что ж, это городской дворец бракосочетаний или то, что мы обычно называем ЗАГСом!

Теоретически такая смесь архитектурных стилей не должна работать, но она работает, и горизонт Батуми, который лучше всего виден с пляжа, является одним из самых живописных на Кавказе.

БАТУМСКИЙ БУЛЬВАР

Построенный в 1881 году, этот приморский парк и набережная русской эпохи остается оживленным центром города, особенно в летние месяцы, когда ночи длинные, а пешеходная улица, прилегающие кафе и бары наводнены как местными жителями, так и туристами. Первоначально построенный по приказу тогдашнего губернатора Батумского района, приморский парк более-менее сохранил свои первоначальные черты, но с тех пор бульвар расширился и теперь составляет около 7 км в длину. Вдобавок к фонтанам, кафе и пляжным барам есть также несколько причудливых статуй, на которые стоит обратить внимание, прогуливаясь по его маршруту.

ТУРЕЦКИЙ АНКЛАВ

Батуми был завоеван османами в 15 веке, и, за исключением некоторых периодов, когда он был освобожден, он оставался в турецких руках до русско-турецкой войны 1877-78 годов. Поэтому неудивительно, что в Батуми по-прежнему есть аутентичный турецкий район, который является не только увлекательным местом для прогулок, но и местом, куда можно быстро отправиться, если вы жаждете вкусной турецкой кухни.

СКУЛЬПТУРЫ И ПАМЯТНИКИ

Помимо архитектуры, в Батуми больше всего примечательно обилие необычных скульптур и памятников. Из множества произведений искусства, разбросанных по всему городу, два самых известных находятся в северо-восточной части Батумского бульвара. Али и Нино — это постоянно вращающаяся и завораживающая пара металлических статуй, символизирующая трагическое разделение двух влюбленных. Али — мальчик-мусульманин, а Нино — грузинская принцесса-христианка. С другой стороны, находящаяся поблизости, башня алфавита высотой 130 метров представляет собой гораздо более беспокойный памятник в форме беспорядка, вдохновленный тридцатью тремя буквами грузинского алфавита. И то, и другое стоит увидеть, но также обратите внимание на другие, столь же инновационные работы, когда будете исследовать город. И если позволяет время, попробуйте увидеть некоторые из них ночью, так как многие из них подсвечиваются.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Ботанический сад Батуми, расположенный на северной окраине города — прекрасное место, где можно неспешно прогуляться несколько часов или около того. Этот зеленый оазис с широким разнообразием флоры является не только одним из самых тихих уголков города. Благодаря своему расположению на склоне холма он является одним из лучших мест, где можно полюбоваться панорамным видом на береговую линию Черного моря в Грузии.

ВИНА И РЕСТОРАНЫ

Одна из самых приятных вещей в проведении времени в Батуми — это возможность познакомиться с великолепными ресторанами и кафе города. После Тбилиси, в Батуми лучшие рестораны в стране, и вы найдете всевозможные места как вдоль бульвара и пляжа, так и рядом с ними, а также на улицах, которые его ведут. Одно из самых красивых мест — площадь Пьяцца, созданная под итальянским влиянием. Здесь есть несколько ресторанов и кафе, где можно насладиться отдыхом на свежем воздухе.

Старый город — еще одно отличное место, где можно поесть. От атмосферных и традиционных ресторанов в грузинском стиле до кондитерских, продающих свежеиспеченные хачапури и лобиани.

СВЯЗЫВАЕМ БАТУМИ С ОСТАЛЬНОЙ ГРУЗИЕЙ

Несмотря на то, что Батуми находится на крайнем западе страны, он не так далеко, как вы думаете, и его легко совместить с другими достопримечательностями страны. Время в пути до Тбилиси на автомобиле с водителем составляет около 6 часов, но есть места, где можно прервать поездку по маршруту. Это включает в себя Гори, место рождения Сталина и место необычного музея, посвященного его жизни. Также Кутаиси, приятный город, который часто упускается из вида в туристических маршрутах по Грузии, но который настоятельно рекомендуется для остановки на ночь.

Более того, Батуми легко сочетается с древним и горным регионом Сванетия, одной из звездных достопримечательностей Грузии. А для тех, кто ищет необычные впечатления, есть возможность путешествовать по горам Аджарии. Отправиться в путешествие по дороге, соединяющей город Батуми с живописным пещерным монастырем в Вардзии на юге Грузии.

Батуми — это разнообразный город, который превосходит все Ваши ожидания, и многие без колебаний покупают квартиры, дома или апартаменты в этом приморском городе.