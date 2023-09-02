Описание приготовления:

Очень вкусное блюдо, которое вы можете приготовить в домашних условиях за 20 минут. Помните о том, что брюшки очень жирные, поэтому риса лучше всего не жалеть, чтобы он впитал в себя весь жир. Масла много не добавляйте, совсем чуть-чуть для жарки лука.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Брюшки семги 300 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Рис 150 Грамм

Вода 250 Миллилитров

Соль 3 Щепотки

Петрушка 1/4 Пучка

Масло растительное 20 Миллилитров

Количество порций 2

Калорийность

208 ккал

Калорийность

11 г

Белки

12 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Брюшки семги с рисом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Брюшки семги очистите от кожицы вместе с чешуей, промойте в воде. Очистите репчатый лук от кожуры, промойте. Рис лучше всего использовать пропаренный, он быстрее приготовится.

Лук нарежьте мелкими кубиками. Прогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте в нем лук примерно 4-6 минут на среднем нагреве. После чего нарежьте на части брюшки семги и добавьте в емкость, перемешайте. Протомите еще 1-2 минуты.

Промойте рис в воде и слейте жидкость. Высыпьте крупу в сковороду и залейте горячей водой. Добавьте соль и перемешайте. Накройте емкость крышкой и отварите все 15 минут. Не забывайте помешивать рис, чтобы он не подгорел. Больше воды добавлять не нужно, рис будет впитывать выделяемый брюшками жир.

Промойте и измельчите петрушку, добавьте в емкость и перемешайте. Блюдо готово, выключите нагрев.

Выложите брюшки семги с рисом на тарелку и подайте к столу горячими.