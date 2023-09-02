Описание приготовления:
Очень вкусное блюдо, которое вы можете приготовить в домашних условиях за 20 минут. Помните о том, что брюшки очень жирные, поэтому риса лучше всего не жалеть, чтобы он впитал в себя весь жир. Масла много не добавляйте, совсем чуть-чуть для жарки лука.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга / Крупы / Рис Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Брюшки семги 300 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Рис 150 Грамм
- Вода 250 Миллилитров
- Соль 3 Щепотки
- Петрушка 1/4 Пучка
- Масло растительное 20 Миллилитров
Количество порций 2
Калорийность
208 ккал
Калорийность
11 г
Белки
12 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Брюшки семги с рисом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Брюшки семги очистите от кожицы вместе с чешуей, промойте в воде. Очистите репчатый лук от кожуры, промойте. Рис лучше всего использовать пропаренный, он быстрее приготовится.
Лук нарежьте мелкими кубиками. Прогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте в нем лук примерно 4-6 минут на среднем нагреве. После чего нарежьте на части брюшки семги и добавьте в емкость, перемешайте. Протомите еще 1-2 минуты.
Промойте рис в воде и слейте жидкость. Высыпьте крупу в сковороду и залейте горячей водой. Добавьте соль и перемешайте. Накройте емкость крышкой и отварите все 15 минут. Не забывайте помешивать рис, чтобы он не подгорел. Больше воды добавлять не нужно, рис будет впитывать выделяемый брюшками жир.
Промойте и измельчите петрушку, добавьте в емкость и перемешайте. Блюдо готово, выключите нагрев.
Выложите брюшки семги с рисом на тарелку и подайте к столу горячими.