Стоит ли покупать Porsche Cayenne

История Porsche началась задолго до рождения первого автомобиля с таким названием. Феномен компании можно легко отнести к ее уникальному основателю Фердинанду Порше, чей авторитет распространился на команду, которая сотрудничала с ним годами. Также рекомендуем прочитать полезную подборку лучших автомобилей мира тут https://cars-rating.ru/novye-avto/novinki-chevrolet-2020-2021-goda.

Он нашел преемника в лице своего сына Ферри, который, как и его отец, смог собрать вокруг себя людей с общей целью. Чрезвычайно важно понять историю Porsche, чтобы визуализировать единство сотрудников в общей страсти к созданию успеха компании. Существенным фактом является то, что в некотором смысле это был семейный бизнес — в прямом и переносном смысле. С одной стороны, она работала со многими членами семьи Порше и Пиеха, с другой стороны, многие работники были связаны с ней почти на протяжении всей ее профессиональной жизни, рассматривая ее работу в этой компании как второй дом.

В 2002 году Porsche произвела революцию в своей линейке мощных внедорожников длиной 4,8 метра. Несмотря на то, что Cayenne вызвал много споров, он поставил марку на ноги. Porsche Cayenne особенно понравился США. Почти половина продукции была отправлена ??за границу.

В начале 2007 года Кайенна получила омолаживающее лечение. Дизайнеры сосредоточились на передней части кузова. Круглые, невыразительные фары были устранены. Их место заняли гораздо более приятные лампы, а оптимизированные изгибы бампера снизили коэффициент аэродинамического сопротивления. Задние фонари были заменены на светодиоды. После модернизации Cayenne получил двигатели с непосредственным впрыском топлива, что немного уменьшило их "жажду". Конечно, решение практически исключает возможность оснащения автомобиля «газом» — что удивительно часто встречается в Cayenne перед фейслифтингом.

Этот специфически выглядящий автомобиль спрятал огромное количество ДНК Porsche под своим телом. Тяга в поворотах была идеальной, титул самого быстрого внедорожника в мире облагородили, а интерьер был оформлен в типичном стиле Porsche — с левой стороны руля был выключатель зажигания, характерная панель приборов и хорошо профилированные сиденья.

Пассажирский салон Cayenne просторный. Сиденья удобные и хорошо очерчены, и взрослым не на что жаловаться как в первом, так и во втором ряду. В-третьих, в отличие от многих внедорожников, Cayenne даже не получил дополнительную плату. Внедорожный Porsche имеет большой багажный отсек — 540 литров. После складывания заднего сидения оно вырастает до 1770 л. Функциональность багажного отделения увеличивается за счет его правильной формы и люка с открывающимся окном.

Независимо от цены, внешнего вида или приложенной истории обслуживания, состояние автомобиля должно быть абсолютно проверено перед покупкой — в авторизованной сервисной станции дилера Порше или специализированной службе.