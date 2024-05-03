Добавьте это к муке: получатся идеальные блины для поста

Во время поста многие люди стараются придерживаться строгой диеты и отказываются от целого ряда продуктов.
А как быть с блинами?
На самом деле можно приготовить даже блины во время поста, используя альтернативные ингредиенты.
Как заменить растительное молоко
Вместо традиционного молока шеф-повары рекомендуют использовать растительные альтернативы, такие как соевое, овсяное или миндальное молоко.
Они придадут блинам не только нежность и аромат, но и сделают рецепт пригодным для поста.
Эксперименты с мукой
Вместо обычной пшеничной муки можно использовать различные виды муки. К самым популярным можно отнести:
1. Гречневую.
2. Ржаную.
3. Кукурузную.
Это добавит блинам уникальный вкус и текстуру.
Какие начинки есть смысл использовать
Блины для поста могут быть не менее разнообразными, чем традиционные блины. Можно использовать начинки из фруктов, ягод, орехов, а также сладкие и соленые топпинги на основе растительных продуктов.
Как не использовать яйца во время приготовления
Для тех, кто придерживается строгих постных правил и избегает употребления яиц, существует множество альтернатив.
В качестве альтернативы можно использовать бананы или льняную муку. Они способы придать текстуру и упругость блинов, хотя нужно понимать, что их вкус изменится.
Ранее мы объясняли, какое количество лука и хлеба нужно добавлять в фарш для сочных котлет.
Проверено редакцией