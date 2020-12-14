Столешницы, подоконники, умывальники, ступени из камня. Что выбрать в первую очередь?

Столешницы для кухни: какие они бывают и как их выбрать

Кухня в большинстве современных домов является не просто местом, где готовят пищу. Здесь люди собираются всей семьей или вместе с друзьями, общаются, обсуждают, что произошло за день. Основной рабочей зоной каждой кухни есть столешница. Ее нужно выбирать очень тщательно и внимательно. Ведь эта зона обязана радовать своим удобством и практичностью. Да и внешний вид столешницы играет не последнюю роль, она обязательно должна гармонировать с кухонной мебелью. Если вам необходимы столешницы для кухни, выбор будет сделать непросто. Ведь ассортимент данного товара в наше время есть просто огромным. Каких только цветовых решений, материалов, функциональных решений не встретишь в магазинах, больше информации узнаете по ссылке!

Часто столешницы изготавливают в комплекте с мойками или подоконниками, что очень удобно и экономит пространство на кухне. Наиболее популярными материалами, которые используются для создания столешниц, есть натуральный и искусственный камень, дерево или ДСП. Каждый из материалов может похвастаться своими особенностями и нюансами, поэтому перед покупкой нужно внимательно их изучить. Достаточно популярными уже не первое десятилетие являются деревянные столешницы. Выглядят они очень стильно и аккуратно. Правда, не обошлось без недостатков. Дело в том, что такие столешницы не могут похвастаться долгой службой. Их покрывают специальным составом, но влажность все равно дает о себе знать. Поэтому деревянный вариант является не самым удачным. Очень эффективно и стильно смотрятся мраморные столешницы. Но и у них есть недостатки. Ведь мрамор сильно впитывает влагу, что также негативно сказывается на сроке службы столешницы.

Лучше отдать свое предпочтение базальту или граниту. Наибольшим спросом пользуются изделия из ламинированного ДСП. В отличии от натурального дерева они отличаются гораздо более низкой стоимостью, да и по практичности они выигрывают. Главное, чтобы ДСП была качественной и надежной, поэтому лучше не пытаться слишком сэкономит на материале.