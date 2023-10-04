Соус бешамель классический

Соус бешамель – это знаменитый и невероятно вкусный продукт, который часто традиционно добавляют при приготовлении лазаньи, блинчиков и других аппетитных угощений. Предлагаем приготовить вам настоящий соус бешамель по одному из наших рецептов. Держите кулинарную подборку рецептов в домашних условиях с пошаговыми фото и подробным описанием процесса.

Классический соус бешамель в домашних условиях

Классический соус бешамель в домашних условиях порадует вас своим нежным вкусом и несложным кулинарным процессом. Для приготовления обязательно воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте свое меню аппетитными угощениями со знаменитым соусом.

Ингредиенты –+0.3 кг.

Мука 50 гр.

Молоко коровье 250 мл.

Масло сливочное 60 гр.

Мускатный орех 1 щепотка

Соль по вкусу

Шаги 25 мин.

Классический соус бешамель легко готовится в домашних условиях. Подготовим необходимые продукты для приготовления соуса. Мускатный орех натираем на мелкой терке. Растапливаем сливочное масло в глубокой сковороде или сотейнике. Делаем это на медленном огне. В растопленное сливочное масло постепенно добавляем муку и обжариваем до появления приятного орехового аромата. Продолжаем обжаривать и вымешивать до однородности. Убираем заготовку с огня и порциями вливаем сюда молоко. Добавляем соль и измельченный мускатный орех. Перемешиваем и доводим на медленном огне до кипения. Классический соус бешамель в домашних условиях готов. Добавляйте в ваши любимые блюда!

Соус бешамель из молока, сливочного масла и муки

Соус бешамель из молока, сливочного масла и муки порадует вас нежной текстурой и приятным вкусом. Такой продукт можно подавать в качестве отдельного соуса или добавлять в различные домашние блюда: пасту, лазанью, блинчики. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

Мука – 75 гр.

Молоко – 900 мл.

Масло сливочное – 75 гр.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Орех мускатный молотый – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло выкладываем в кастрюлю или сотейник. Ставим на умеренный огонь и растапливаем продукт.

Шаг 2. В растопленное масло добавляем муку и уменьшаем огонь. Перемешиваем продукты до однородности.

Шаг 3. Вливаем 1/3 часть молока и хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Еще подливаем молоко и продолжаем перемешивать.

Шаг 5. В заготовку добавляем соль, молотый перец и мускатный орех.

Шаг 6. Готовим соус на медленном огне постоянно помешивая, до образования густого состава.

Шаг 7. Соус бешамель из молока, сливочного масла и муки готов. Подавайте к столу!

Соус бешамель для лазаньи из сливок

Соус бешамель для лазаньи из сливок порадует вас нежным вкусом и интересным кулинарным процессом. Такой продукт идеально подойдет для аппетитной и сытной лазаньи. Обязательно попробуйте, а для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

Мука – 0,5 ст.

Сливки – 500 мл.

Масло сливочное – 70 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло растапливаем в сковороде или сотейнике.

Шаг 2. В растопленное кипящее масло добавляем просеянную муку и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 3. Обжариваем массу и дополняем ее солью и молотым перцем.

Шаг 4. Постепенно выливаем сюда сливки и перемешиваем.

Шаг 5. Хорошенько перемешивая массу, продолжаем готовить на медленном огне.

Шаг 6. Постоянно помешивая, готовим до получения густого однородного соуса.

Шаг 7. Соус бешамель для лазаньи из сливок готов. Используйте в дальнейших приготовлениях!

Домашний соус бешамель из йогурта

Домашний соус бешамель из йогурта – это нежное и низкокалорийное решение для вашего домашнего меню. Такой соус точно понравится вашим родным или гостям. Приготовить его своими руками сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Йогурт – 250 мл.

Молоко – 0,5 л.

Мука – 4 ст.л.

Сыр – 60 гр.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец белый молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сотейник выливаем указанное количество оливкового масла, добавляем к нему муку.

Шаг 2. Нагреваем и взбиваем около одной минуты до появления пены.

Шаг 3. Убираем с огня и продолжаем еще взбивать пару минут. Постепенно вливаем сюда молоко, продолжая взбивать.

Шаг 4. Добавляем сюда йогурт.

Шаг 5. Снова ставим заготовку на плиту и, продолжая взбивать, доводим до кипения. Уменьшаем огонь до среднего и нагреваем содержимое до гладкости.

Шаг 6. Снимаем с огня и вводим тертый сыр. Слегка взбиваем. Приправляем солью и белым молотым перцем.

Шаг 7. Домашний соус бешамель из йогурта готов. Можно пробовать или использовать в дальнейших приготовлениях!

Соус бешамель с оливковым маслом

Соус бешамель с оливковым маслом отличается не только интересным вкусом, но и невероятно нежной текстурой. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным и разнообразит ваш домашний стол. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 650 гр.

Ингредиенты:

Мука – 50 гр.

Молоко – 400 мл.

Масло оливковое – 120 мл.

Лук-шалот – 75 гр.

Перец душистый горошек – 2 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Орех мускатный – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук-шалот нарезаем мелкими кусочками.

Шаг 2. Разогреваем в глубокой сковороде немного оливкового масла, обжариваем на нем лук до мягкого состояния.

Шаг 3. Добавляем сюда муку, обжариваем все вместе, пока мука не приобретет золотистый оттенок.

Шаг 4. Выливаем сюда оставшееся оливковое масло, тщательно перемешиваем содержимое сковороды до однородности.

Шаг 5. Медленно вливаем молоко и хорошенько размешиваем соус. Затем убираем сковороду с плиты и взбиваем соус венчиком, чтобы разбить все комочки.

Шаг 6. Добавляем соль и специи. Снова ставим на плиту и томим, помешивая, до загустения.

Шаг 7. Соус бешамель с оливковым маслом готов. Подавайте к столу!

Бешамель из кокосового молока

Бешамель из кокосового молока – это нежный и очень интересный продукт, который ярко разнообразит ваше меню. Аппетитный белый соус можно добавлять в пасту и другие популярные угощения. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 670 гр.

Ингредиенты:

Мука – 100 гр.

Молоко кокосовое – 2 ст.

Масло сливочное – 70 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю или сковороду кладем кусочки сливочного масла.

Шаг 2. Растапливаем их до жидкого состояния.

Шаг 3. Добавляем сюда муку (просеиваем ее через сито) и сразу перемешиваем, разбивая все комочки.

Шаг 4. Добавляем сюда соль и специи и продолжаем томить на медленном огне. Вливаем кокосовое молоко и хорошо все перемешиваем.

Шаг 5. Продолжаем томить заготовку на медленном огне, помешивая.

Шаг 6. Готовим до густоты и убираем с огня.

Шаг 7. Бешамель из кокосового молока готов. Используйте по назначению!

Соус бешамель с крахмалом в домашних условиях

Соус бешамель с крахмалом в домашних условиях порадует вас нежной текстурой и приятным вкусом. Такой вкуснейший продукт можно подавать в качестве отдельного соуса или добавлять в различные домашние блюда: пасту, лазанью, блинчики. Берите на заметку наш рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

Крахмал – 2 ст.л.

Молоко – 2 ст.

Масло сливочное – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В сотейнике или кастрюле растапливаем сливочное масло.

Шаг 3. Добавляем сюда две столовые ложки крахмала.

Шаг 4. Тщательно перемешиваем содержимое до растворения комочков и образования однородной массы.

Шаг 5. Выливаем сюда молоко и продолжаем вымешивать до однородности.

Шаг 6. Добавляем соль, специи и томим, помешивая, до загустения.

Шаг 7. Соус бешамель с крахмалом в домашних условиях готов. Подавайте к столу!

Домашний соус бешамель с чесноком

Домашний соус бешамель с чесноком порадует вас не только интересным вкусом, но и невероятно аппетитным ароматом. Такое нежное угощение точно никого не оставит равнодушным и разнообразит ваш домашний стол. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Масло сливочное – 3 ст.л.

Вода/бульон – 1 ст.

Сметана – ¼ ст.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Зелень измельченная – 1/3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем зубчики чеснока измельчаем их любым удобным способом.

Шаг 2. В кастрюле растапливаем сливочное масло и обжариваем на нем чеснок до появления аромата. Высыпаем муку и продолжаем обжаривать массу.

Шаг 3. Постепенно вливаем воду и помешиваем заготовку. Доводим до кипения.

Шаг 4. Вымешиваем на медленном огне до получения однородной густой массы. Если вы обнаружите мучные комочки, то соус можно перетереть через мелкое сито и снова поставить на огонь.

Шаг 5. Добавляем сюда соль, молотый перец. Хорошо все перемешиваем.

Шаг 6. Добавляем сметану и нагреваем соус на слабом огне, непрерывно помешивая венчиком.

Шаг 7. Добавляем измельченную зелень и перемешиваем. Убираем заготовку с плиты.

Шаг 8. Домашний соус бешамель с чесноком готов. Подавайте к столу теплым!

Соус бешамель с сыром

Соус бешамель с сыром – это невероятно вкусное и аппетитное кулинарное решение для вашего стола. Такой продукт можно добавлять в различные домашние блюда или подавать отдельно в качестве самостоятельного соуса. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

Мука – 2 ст.л.

Молоко – 500 мл.

Масло сливочное – 80 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Орех мускатный – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Мускатный орех натираем на терке с мелкими зубчиками.

Шаг 3. Растапливаем сливочное масло в сковороде или сотейнике.

Шаг 4. К растопленному маслу высыпаем просеянную муку. Быстро все перемешиваем до однородной смеси.

Шаг 5. Обжариваем массу и убираем ее с огня.

Шаг 6. Начинаем перебивать полученную массу блендером и постепенно добавляем сюда молоко.

Шаг 7. Необходимо получить однородную массу без комочков.

Шаг 8. Добавляем сюда заранее натертый на терке сыр. Ставим заготовку на огонь и готовим до расплавления сыра.

Шаг 9. Добавляем сюда соль, перец и мускатный орех. Перемешиваем.

Шаг 10. Соус бешамель с сыром готов. Используйте по назначению!

Соус бешамель с яичными желтками

Соус бешамель с яичными желтками порадует вас нежной текстурой и приятным вкусом. Такой продукт можно подавать в качестве отдельного соуса или добавлять в различные домашние угощения: пасту, лазанью, горячие закуски. Берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 450 гр.

Ингредиенты:

Мука – 30 гр.

Молоко – 350 мл.

Желтки яичные – 2 шт.

Масло сливочное – 40 гр.

Сыр – 40 гр.

Горчица дижонская – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Орех мускатный – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем сливочное масло в кастрюлю или сотейник. Ставим на плиту, даем продукту расплавиться.

Шаг 2. В растопленное сливочное масло добавляем муку. Хорошо перемешиваем и обжариваем в течение 1-2 минут.

Шаг 3. Масса должна получиться однородной и без комочков. Убираем с огня.

Шаг 4. Сыр натираем на мелкой или средней терке.

Шаг 5. Отдельно прогреваем молоко и тонкой струей выливаем в мучную заготовку. Хорошенько все перемешиваем и снова ставим на плиту. Нагреваем и варим до загустения, постоянно помешивая.

Шаг 6. Вмешиваем в горячий соус сыр, добавляем горчицу, соль, мускатный орех, молотый перец. По одному добавляем яичные желтки и хорошо все перемешиваем венчиком.

Шаг 7. Соус бешамель с яичными желтками готов. Используйте в дальнейших приготовлениях!