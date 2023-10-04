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Соус бешамель классический

На чтение: 9 минут
Соус бешамель классический

Соус бешамель – это знаменитый и невероятно вкусный продукт, который часто традиционно добавляют при приготовлении лазаньи, блинчиков и других аппетитных угощений. Предлагаем приготовить вам настоящий соус бешамель по одному из наших рецептов. Держите кулинарную подборку рецептов в домашних условиях с пошаговыми фото и подробным описанием процесса.

Классический соус бешамель в домашних условиях

Классический соус бешамель в домашних условиях порадует вас своим нежным вкусом и несложным кулинарным процессом. Для приготовления обязательно воспользуйтесь нашим проверенным рецептом с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте свое меню аппетитными угощениями со знаменитым соусом.

Соус бешамель классический

Ингредиенты –+0.3 кг.

  • Мука 50 гр.
  • Молоко коровье 250 мл.
  • Масло сливочное 60 гр.
  • Мускатный орех 1 щепотка
  • Соль  по вкусу

Шаги 25 мин.

  1. Соус бешамель классический

    Классический соус бешамель легко готовится в домашних условиях. Подготовим необходимые продукты для приготовления соуса.

  2. Соус бешамель классический

    Мускатный орех натираем на мелкой терке.

  3. Соус бешамель классический

    Растапливаем сливочное масло в глубокой сковороде или сотейнике. Делаем это на медленном огне.

  4. Соус бешамель классический

    В растопленное сливочное масло постепенно добавляем муку и обжариваем до появления приятного орехового аромата.

  5. Соус бешамель классический

    Продолжаем обжаривать и вымешивать до однородности.

  6. Соус бешамель классический

    Убираем заготовку с огня и порциями вливаем сюда молоко. Добавляем соль и измельченный мускатный орех. Перемешиваем и доводим на медленном огне до кипения.

  7. Соус бешамель классический

    Классический соус бешамель в домашних условиях готов. Добавляйте в ваши любимые блюда!

Соус бешамель из молока, сливочного масла и муки

Соус бешамель из молока, сливочного масла и муки порадует вас нежной текстурой и приятным вкусом. Такой продукт можно подавать в качестве отдельного соуса или добавлять в различные домашние блюда: пасту, лазанью, блинчики. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 л.

Ингредиенты:

  • Мука – 75 гр.
  • Молоко – 900 мл.
  • Масло сливочное – 75 гр.
  • Перец черный молотый – 1/3 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Орех мускатный молотый – 1/3 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло выкладываем в кастрюлю или сотейник. Ставим на умеренный огонь и растапливаем продукт.

Соус бешамель классический

Шаг 2. В растопленное масло добавляем муку и уменьшаем огонь. Перемешиваем продукты до однородности.

Соус бешамель классический

Шаг 3. Вливаем 1/3 часть молока и хорошенько перемешиваем.

Соус бешамель классический

Шаг 4. Еще подливаем молоко и продолжаем перемешивать.

Соус бешамель классический

Шаг 5. В заготовку добавляем соль, молотый перец и мускатный орех.

Соус бешамель классический

Шаг 6. Готовим соус на медленном огне постоянно помешивая, до образования густого состава.

Соус бешамель классический

Шаг 7. Соус бешамель из молока, сливочного масла и муки готов. Подавайте к столу!

Соус бешамель классический

Соус бешамель для лазаньи из сливок

Соус бешамель для лазаньи из сливок порадует вас нежным вкусом и интересным кулинарным процессом. Такой продукт идеально подойдет для аппетитной и сытной лазаньи. Обязательно попробуйте, а для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 700 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 0,5 ст.
  • Сливки – 500 мл.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сливочное масло растапливаем в сковороде или сотейнике.

Соус бешамель классический

Шаг 2. В растопленное кипящее масло добавляем просеянную муку и хорошенько все перемешиваем.

Соус бешамель классический

Шаг 3. Обжариваем массу и дополняем ее солью и молотым перцем.

Соус бешамель классический

Шаг 4. Постепенно выливаем сюда сливки и перемешиваем.

Соус бешамель классический

Шаг 5. Хорошенько перемешивая массу, продолжаем готовить на медленном огне.

Соус бешамель классический

Шаг 6. Постоянно помешивая, готовим до получения густого однородного соуса.

Соус бешамель классический

Шаг 7. Соус бешамель для лазаньи из сливок готов. Используйте в дальнейших приготовлениях!

Соус бешамель классический

Домашний соус бешамель из йогурта

Домашний соус бешамель из йогурта – это нежное и низкокалорийное решение для вашего домашнего меню. Такой соус точно понравится вашим родным или гостям. Приготовить его своими руками сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Йогурт – 250 мл.
  • Молоко – 0,5 л.
  • Мука – 4 ст.л.
  • Сыр – 60 гр.
  • Масло оливковое – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец белый молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В сотейник выливаем указанное количество оливкового масла, добавляем к нему муку.

Соус бешамель классический

Шаг 2. Нагреваем и взбиваем около одной минуты до появления пены.

Соус бешамель классический

Шаг 3. Убираем с огня и продолжаем еще взбивать пару минут. Постепенно вливаем сюда молоко, продолжая взбивать.

Соус бешамель классический

Шаг 4. Добавляем сюда йогурт.

Соус бешамель классический

Шаг 5. Снова ставим заготовку на плиту и, продолжая взбивать, доводим до кипения. Уменьшаем огонь до среднего и нагреваем содержимое до гладкости.

Соус бешамель классический

Шаг 6. Снимаем с огня и вводим тертый сыр. Слегка взбиваем. Приправляем солью и белым молотым перцем.

Соус бешамель классический

Шаг 7. Домашний соус бешамель из йогурта готов. Можно пробовать или использовать в дальнейших приготовлениях!

Соус бешамель классический

Соус бешамель с оливковым маслом

Соус бешамель с оливковым маслом отличается не только интересным вкусом, но и невероятно нежной текстурой. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным и разнообразит ваш домашний стол. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 650 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 50 гр.
  • Молоко – 400 мл.
  • Масло оливковое – 120 мл.
  • Лук-шалот – 75 гр.
  • Перец душистый горошек – 2 шт.
  • Лист лавровый – 1 шт.
  • Орех мускатный – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук-шалот нарезаем мелкими кусочками.

Соус бешамель классический

Шаг 2. Разогреваем в глубокой сковороде немного оливкового масла, обжариваем на нем лук до мягкого состояния.

Соус бешамель классический

Шаг 3. Добавляем сюда муку, обжариваем все вместе, пока мука не приобретет золотистый оттенок.

Соус бешамель классический

Шаг 4. Выливаем сюда оставшееся оливковое масло, тщательно перемешиваем содержимое сковороды до однородности.

Соус бешамель классический

Шаг 5. Медленно вливаем молоко и хорошенько размешиваем соус. Затем убираем сковороду с плиты и взбиваем соус венчиком, чтобы разбить все комочки.

Соус бешамель классический

Шаг 6. Добавляем соль и специи. Снова ставим на плиту и томим, помешивая, до загустения.

Соус бешамель классический

Шаг 7. Соус бешамель с оливковым маслом готов. Подавайте к столу!

Соус бешамель классический

Бешамель из кокосового молока

Бешамель из кокосового молока – это нежный и очень интересный продукт, который ярко разнообразит ваше меню. Аппетитный белый соус можно добавлять в пасту и другие популярные угощения. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 670 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 100 гр.
  • Молоко кокосовое – 2 ст.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю или сковороду кладем кусочки сливочного масла.

Соус бешамель классический

Шаг 2. Растапливаем их до жидкого состояния.

Соус бешамель классический

Шаг 3. Добавляем сюда муку (просеиваем ее через сито) и сразу перемешиваем, разбивая все комочки.

Соус бешамель классический

Шаг 4. Добавляем сюда соль и специи и продолжаем томить на медленном огне. Вливаем кокосовое молоко и хорошо все перемешиваем.

Соус бешамель классический

Шаг 5. Продолжаем томить заготовку на медленном огне, помешивая.

Соус бешамель классический

Шаг 6. Готовим до густоты и убираем с огня.

Соус бешамель классический

Шаг 7. Бешамель из кокосового молока готов. Используйте по назначению!

Соус бешамель классический

Соус бешамель с крахмалом в домашних условиях

Соус бешамель с крахмалом в домашних условиях порадует вас нежной текстурой и приятным вкусом. Такой вкуснейший продукт можно подавать в качестве отдельного соуса или добавлять в различные домашние блюда: пасту, лазанью, блинчики. Берите на заметку наш рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 600 гр.

Ингредиенты:

  • Крахмал – 2 ст.л.
  • Молоко – 2 ст.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Соус бешамель классический

Шаг 2. В сотейнике или кастрюле растапливаем сливочное масло.

Соус бешамель классический

Шаг 3. Добавляем сюда две столовые ложки крахмала.

Соус бешамель классический

Шаг 4. Тщательно перемешиваем содержимое до растворения комочков и образования однородной массы.

Соус бешамель классический

Шаг 5. Выливаем сюда молоко и продолжаем вымешивать до однородности.

Соус бешамель классический

Шаг 6. Добавляем соль, специи и томим, помешивая, до загустения.

Соус бешамель классический

Шаг 7. Соус бешамель с крахмалом в домашних условиях готов. Подавайте к столу!

Соус бешамель классический

Домашний соус бешамель с чесноком

Домашний соус бешамель с чесноком порадует вас не только интересным вкусом, но и невероятно аппетитным ароматом. Такое нежное угощение точно никого не оставит равнодушным и разнообразит ваш домашний стол. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 250 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Масло сливочное – 3 ст.л.
  • Вода/бульон – 1 ст.
  • Сметана – ¼ ст.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – ¼ ч.л.
  • Зелень измельченная – 1/3 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем зубчики чеснока измельчаем их любым удобным способом.

Соус бешамель классический

Шаг 2. В кастрюле растапливаем сливочное масло и обжариваем на нем чеснок до появления аромата. Высыпаем муку и продолжаем обжаривать массу.

Соус бешамель классический

Шаг 3. Постепенно вливаем воду и помешиваем заготовку. Доводим до кипения.

Соус бешамель классический

Шаг 4. Вымешиваем на медленном огне до получения однородной густой массы. Если вы обнаружите мучные комочки, то соус можно перетереть через мелкое сито и снова поставить на огонь.

Соус бешамель классический

Шаг 5. Добавляем сюда соль, молотый перец. Хорошо все перемешиваем.

Соус бешамель классический

Шаг 6. Добавляем сметану и нагреваем соус на слабом огне, непрерывно помешивая венчиком.

Соус бешамель классический

Шаг 7. Добавляем измельченную зелень и перемешиваем. Убираем заготовку с плиты.

Соус бешамель классический

Шаг 8. Домашний соус бешамель с чесноком готов. Подавайте к столу теплым!

Соус бешамель классический

Соус бешамель с сыром

Соус бешамель с сыром – это невероятно вкусное и аппетитное кулинарное решение для вашего стола. Такой продукт можно добавлять в различные домашние блюда или подавать отдельно в качестве самостоятельного соуса. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 800 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 2 ст.л.
  • Молоко – 500 мл.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Орех мускатный – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты по списку.

Соус бешамель классический

Шаг 2. Мускатный орех натираем на терке с мелкими зубчиками.

Соус бешамель классический

Шаг 3. Растапливаем сливочное масло в сковороде или сотейнике.

Соус бешамель классический

Шаг 4. К растопленному маслу высыпаем просеянную муку. Быстро все перемешиваем до однородной смеси.

Соус бешамель классический

Шаг 5. Обжариваем массу и убираем ее с огня.

Соус бешамель классический

Шаг 6. Начинаем перебивать полученную массу блендером и постепенно добавляем сюда молоко.

Соус бешамель классический

Шаг 7. Необходимо получить однородную массу без комочков.

Соус бешамель классический

Шаг 8. Добавляем сюда заранее натертый на терке сыр. Ставим заготовку на огонь и готовим до расплавления сыра.

Соус бешамель классический

Шаг 9. Добавляем сюда соль, перец и мускатный орех. Перемешиваем.

Соус бешамель классический

Шаг 10. Соус бешамель с сыром готов. Используйте по назначению!

Соус бешамель классический

Соус бешамель с яичными желтками

Соус бешамель с яичными желтками порадует вас нежной текстурой и приятным вкусом. Такой продукт можно подавать в качестве отдельного соуса или добавлять в различные домашние угощения: пасту, лазанью, горячие закуски. Берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 450 гр.

Ингредиенты:

  • Мука – 30 гр.
  • Молоко – 350 мл.
  • Желтки яичные – 2 шт.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Сыр – 40 гр.
  • Горчица дижонская – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Орех мускатный – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем сливочное масло в кастрюлю или сотейник. Ставим на плиту, даем продукту расплавиться.

Соус бешамель классический

Шаг 2. В растопленное сливочное масло добавляем муку. Хорошо перемешиваем и обжариваем в течение 1-2 минут.

Соус бешамель классический

Шаг 3. Масса должна получиться однородной и без комочков. Убираем с огня.

Соус бешамель классический

Шаг 4. Сыр натираем на мелкой или средней терке.

Соус бешамель классический

Шаг 5. Отдельно прогреваем молоко и тонкой струей выливаем в мучную заготовку. Хорошенько все перемешиваем и снова ставим на плиту. Нагреваем и варим до загустения, постоянно помешивая.

Соус бешамель классический

Шаг 6. Вмешиваем в горячий соус сыр, добавляем горчицу, соль, мускатный орех, молотый перец. По одному добавляем яичные желтки и хорошо все перемешиваем венчиком.

Соус бешамель классический

Шаг 7. Соус бешамель с яичными желтками готов. Используйте в дальнейших приготовлениях!

Соус бешамель классический

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