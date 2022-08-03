Страховка ребенка от несчастного случая: в каких случаях не полагаются выплаты

Сегодня набирает популярность услуга оформления страховки онлайн. Главное достоинство, это удобство и простота. Не нужно искать ближайший офис страховой компании, ждать пока на рабочем месте появится страховой агент и тд. Достаточно найти в сети официальный сайт выбранной страховой компании и оплатить покупку полиса кредитной картой или другими электронными деньгами. Больше информации тут onlinevologda.ru.

Главное, при совершении такой покупки не забыть распечатать бланк полиса и возить эту бумагу с собой. Если вы забудете это сделать, то по действующим на текущий момент правилам сотрудник ГИБДД обязан вас оштрафовать. Хотя эту норму в ближайшее время хотят изменить. Сотрудники полиции будут самостоятельно, с использованием электронных средств подключенных к сети, проверять наличие действующего страхового полиса. Но когда эта система заработает пока точно не известно.

Предлагаем нашим читателям перед там, как купить каско, использовать калькулятор расчета страховки осаго расположенный на сайте поскольку это позволит реально сэкономить. Особенность сервиса заключается в широком выборе различных страховых компаний. То есть вы можете рассчитать стоимость страховки ОСАГО с помощью калькулятора у разных компаний и выбрать минимальную стоимость. Сравнивая предложенные условия можно подобрать оптимальный вариант.

Как пользоваться калькулятором расчета страховки ОСАГО?

Современные онлайн технологии позволяют рассчитать стоимость автогражданки практически моментально. От вас требуется только четко заполнять все строчки формы или выбирать из предложенных вариантов. Сверять введенные данные с документами обязательно. Поскольку пропущенная цифра или символ могут исказить реальную стоимость полиса. В связи с этим хочется дать полезный совет. Неважно как вы оформляете страховой документ, онлайн или оффлайн, главное проверить все данные досконально. Если вы пропустите букву в своей фамилии или укажите неверный вин номер, то страховая может отказать в выплате. Ведь по сути страховка не будет соответствовать реальности. Никогда не стоить доверять агенту, всегда перепроверяйте. Ведь он может просто ошибиться, а вам потом расхлебывать в случае ДТП.

Но не будем забывать, что обязательная страховка ОСАГО существенно отличается от более дорогой КАСКО. По сути это урезанная версия страховки "от всего". Для примера рассмотрим несколько ситуаций, при которых вы НЕ получите страхового возмещения по ОСАГО.

Если вы оказались виновником ДТП, то за ремонт своей машины не заплатят

Если вы самостоятельно снесли столб или просто врезались в забор

Если вашу машину угнали и разбили

Если в результате технической неисправности ваше авто сгорело

Если хулиганы разбили вашу машину на парковке/в пробке

Если у вас украли колеса или скрутили зеркала

Для владельцев совершенно нового авто можно посоветовать оформлять более дорогое КАСКО. Либо наряду с обязательной "автогражданкой" оформлять отдельную страховку от угона. Особенно если вы знаете, что покупаете популярную у угонщиков машину.

Удачи на дорогах!