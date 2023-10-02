Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кофе латте с сиропом. Для лучшего результата эспрессо должен быть горячее молока. Сироп вы можете подобрать любой на свой вкус. Интересно получается с мятным сиропом или шоколадным.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Кофе

Состав / Ингредиенты:

Кофе молотый 1,5 Чайных ложки

Сахар 1 Чайная ложка

Сироп карамельный 1 Чайная ложка

Вода 50 Миллилитров

Молоко 150 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

85 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кофе латте с сиропом»

Подготовьте все ингредиенты.

В турке заварите крепкий эспрессо с сахаром.

Молоко подогрейте, но не кипятите.

Влейте сироп в стакан для подачи.

Взбейте молоко с помощью капучинатора или во френч-прессе.

Влейте молоко в стакан.

Затем тонкой струйкой добавьте эспрессо.

Кофе латте с сиропом готов!