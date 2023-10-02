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Кофе латте с сиропом

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Кофе латте с сиропом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кофе латте с сиропом. Для лучшего результата эспрессо должен быть горячее молока. Сироп вы можете подобрать любой на свой вкус. Интересно получается с мятным сиропом или шоколадным.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Кофе

Состав / Ингредиенты:

  • Кофе молотый 1,5 Чайных ложки
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Сироп карамельный 1 Чайная ложка
  • Вода 50 Миллилитров
  • Молоко 150 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

85 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кофе латте с сиропом»

Кофе латте с сиропом

Подготовьте все ингредиенты.

Кофе латте с сиропом

В турке заварите крепкий эспрессо с сахаром.

Кофе латте с сиропом

Молоко подогрейте, но не кипятите.

Кофе латте с сиропом

Влейте сироп в стакан для подачи.

Кофе латте с сиропом

Взбейте молоко с помощью капучинатора или во френч-прессе.

Кофе латте с сиропом

Влейте молоко в стакан.

Кофе латте с сиропом

Затем тонкой струйкой добавьте эспрессо.

Кофе латте с сиропом

Кофе латте с сиропом готов!

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