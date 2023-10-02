Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить кофе латте с сиропом. Для лучшего результата эспрессо должен быть горячее молока. Сироп вы можете подобрать любой на свой вкус. Интересно получается с мятным сиропом или шоколадным.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Кофе
Состав / Ингредиенты:
- Кофе молотый 1,5 Чайных ложки
- Сахар 1 Чайная ложка
- Сироп карамельный 1 Чайная ложка
- Вода 50 Миллилитров
- Молоко 150 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
85 ккал
Калорийность
3 г
Белки
3 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кофе латте с сиропом»
Подготовьте все ингредиенты.
В турке заварите крепкий эспрессо с сахаром.
Молоко подогрейте, но не кипятите.
Влейте сироп в стакан для подачи.
Взбейте молоко с помощью капучинатора или во френч-прессе.
Влейте молоко в стакан.
Затем тонкой струйкой добавьте эспрессо.
Кофе латте с сиропом готов!