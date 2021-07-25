Строительная лицензия. Установка вторичной оттирки

Для чего нужна строительная лицензия? Для того чтобы компания могла строить объекты архитектуры. На сегодняшний день получение строительной лицензии возможно лишь в архитектурно-строительной инспекции. Как правило, выдача строительной лицензии осуществляется на 3 года. Но при этом ее можно продлить до 5 лет.

Обращаясь к специализированной компании, вы получаете качественную и квалифицированную помощь. Вы будете проконсультированы по всем вопросам. Кроме того, Вам подготовят все документы, которые будут поданы в государственную инспекцию для получения строительной лицензии. Сегодня регенерация хтс играет важную роль! Вторичная оттирка LAUDS призвана улучшить качество регенерата, снизить текущие расходы на закупку свежего песка, улучшить экологичность литейного производства, упростить логистику и технологию в целом.

Какие юридические и технические требования предъявляются компаниям?

Прежде всего, обязательное лицензирование должны проходить компании, которые выполняют строительные и монтажные работы, в том числе транспортных сооружений и инженерных систем.

Если присутствуют какие-либо проблемы с документами, то специалистами они будут тщательно изучены, доработаны и приведены в порядок в соответствие с законодательством.

Практически всегда после выдачи строительной лицензии представителями архитектурно-строительной инспекции проводится плановая проверка на соответствие. При наличии грубых нарушений, как правило, документ аннулируется на 1 год. Поэтому стоит тщательно подготовиться.

Что нужно подавать в ГАСК?

Заявление. Перечень видов строительных работ, который был утвержден. Информацию про производственно-техническую базу, количество рабочих, их должность и соответствие квалификации, а также, информацию о технологии производства. Юридические данные.

Просто купить, еще и за один день строительную лицензию невозможно. Однако можно приобрести готовую фирму, которая получила строительную лицензию.

Также в последнее время часто можно услышать об упрощении в получении строительных лицензий. Однако данное упрощение условное, оно унифицирует документальное оформление процедуры получения лицензий. Для субъектов хозяйственной деятельности, желающих получить лицензию, это "упрощение" не сыграет важной роли, поскольку не отменяет требования наличия необходимой материально-технической базы, чем, собственно, и пренебрегают эти субъекты. Поэтому коррупционная составляющая получения строительных лицензий останется неизменной.