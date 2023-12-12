Описание приготовления:
В салате используем исключительно овощи. Красная консервированная фасоль отлично дополнит сладкую кукурузу. Маринованный огурчик внесет приятный хруст и кислинку. Болгарский перец добавит свежести салату. Все ингредиенты простые и доступные. Для пикантности добавим грецкие орехи. В качестве заправки можно взять постный майонез, но я рекомендую заправить салат качественным оливковым маслом.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Кукуруза Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Красная фасоль 100 Грамм (консервированная)
- Кукуруза консервированная 100 Грамм
- Болгарский перец 100 Грамм
- Маринованные огурцы 100 Грамм
- Грецкие орехи 20 Грамм
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
151 ккал
Калорийность
5 г
Белки
9 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат с кукурузой "Мазурка"»
Подготовьте ингредиенты.
Красную фасоль переложите в глубокий салатник, в котором будем собирать салат.
Следом добавьте к фасоли консервированную кукурузу.
Сладкий перец очистите от семян и удалите перегородки, ополосните и нарежьте полосками. Добавьте перец в салат.
Маринованные огурцы нарежьте пластинами или кружочками, добавьте в салат.
Грецкие орехи нарежьте небольшими кусочками и переложите в салат. Добавьте в салат оливковое масло, соль и перец по вкусу.
Перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.
Приятного аппетита!