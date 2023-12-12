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Салат с кукурузой «Мазурка»

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Салат с кукурузой «Мазурка»

Описание приготовления:

В салате используем исключительно овощи. Красная консервированная фасоль отлично дополнит сладкую кукурузу. Маринованный огурчик внесет приятный хруст и кислинку. Болгарский перец добавит свежести салату. Все ингредиенты простые и доступные. Для пикантности добавим грецкие орехи. В качестве заправки можно взять постный майонез, но я рекомендую заправить салат качественным оливковым маслом.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Кукуруза Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Красная фасоль 100 Грамм (консервированная)
  • Кукуруза консервированная 100 Грамм
  • Болгарский перец 100 Грамм
  • Маринованные огурцы 100 Грамм
  • Грецкие орехи 20 Грамм
  • Масло оливковое 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец молотый По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

151 ккал

Калорийность

5 г

Белки

9 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат с кукурузой "Мазурка"»

Салат с кукурузой "Мазурка"

Подготовьте ингредиенты.

Салат с кукурузой "Мазурка"

Красную фасоль переложите в глубокий салатник, в котором будем собирать салат.

Салат с кукурузой "Мазурка"

Следом добавьте к фасоли консервированную кукурузу.

Салат с кукурузой "Мазурка"

Сладкий перец очистите от семян и удалите перегородки, ополосните и нарежьте полосками. Добавьте перец в салат.

Салат с кукурузой "Мазурка"

Маринованные огурцы нарежьте пластинами или кружочками, добавьте в салат.

Салат с кукурузой "Мазурка"

Грецкие орехи нарежьте небольшими кусочками и переложите в салат. Добавьте в салат оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Салат с кукурузой "Мазурка"

Перемешайте все ингредиенты и подавайте салат к столу.

Салат с кукурузой "Мазурка"

Приятного аппетита!

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