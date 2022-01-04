При этом следует отметить, что по закону и судебная, и внесудебная экспертизы имеют равную силу (ГПК, ст. 67, АПК, ст. 71). Однако в судебной практике судьи, как правило, предполагают, что большая ответственность эксперта при проведении судебной экспертизы положительно сказывается на качестве ее проведения. Поэтому они зачастую оказывают предпочтение заключениям, полученным в ходе судебной экспертизы.

Главная задача СТЭ — с помощью различных научных методов выяснить, выполнялись ли строительные работы на всех этапах строительства в полном соответствии с нормативными требованиями. Точно так же, как и в научном исследовании, строительная экспертиза должна быть воспроизводимой. Другими словами, полученные результаты не должны меняться при смене эксперта или экспертной лаборатории.

Есть несколько объектов исследования строительно-технической экспертизы:

экспертиза градостроительной и проектной документации;

экспертиза порядка составления и утверждения проектной документации;

экспертиза результатов выполнения инженерно-строительных изысканий;

строительная экспертиза (определение объема, качества и недостатков выполненных работ);

ценообразование в строительстве;

технология строительного производства;

утрата эксплуатационных свойств объекта в результате пожара или иного повреждения конструкций.

Если ваша ситуация связана с одним из указанных пунктов, значит строительно-техническая экспертиза поможет разобраться в возникших сложностях.