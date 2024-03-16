Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить молочный коктейль с кэробом. Банан выбирайте спелый и мягкий, так напиток получится слаще и ароматнее. Вместо обычного молока можно использовать растительное, например, миндальное или кокосовое. Сироп топинамбура можно заменить любым другим подсластителем по вкусу. Измельченные плоды рожкового дерева считаются заменителем какао-порошка, но кэроб имеет свой характерный вкус: сладковатый, с легкой ореховой ноткой. Молочный коктейль с кэробом получается очень вкусным и ароматным!

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Коктейли / Молочные Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Банан 1 Штука (спелый)

Молоко 200 Миллилитров (3,2% жирности)

Сироп 1 Ст. ложка (у меня топинамбура)

Кэроб 1 Ст. ложка

Ванильный ароматизатор 1 Капля

Количество порций 1

Калорийность

91 ккал

Калорийность

1 г

Белки

2 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Молочный коктейль с кэробом»

Подготовьте все ингредиенты.

Банан очистите и нарежьте кружочками.

Переложите банан в чашу для измельчения, добавьте порошок кэроба, сироп, ванильный ароматизатор и влейте молоко.

Измельчите блендером до однородности.

Для подачи коктейля можно сделать разводы из растопленного шоколада на стакане и украсить напиток взбитыми сливками. Молочный коктейль с кэробом готов!