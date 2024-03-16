Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить молочный коктейль с кэробом. Банан выбирайте спелый и мягкий, так напиток получится слаще и ароматнее. Вместо обычного молока можно использовать растительное, например, миндальное или кокосовое. Сироп топинамбура можно заменить любым другим подсластителем по вкусу. Измельченные плоды рожкового дерева считаются заменителем какао-порошка, но кэроб имеет свой характерный вкус: сладковатый, с легкой ореховой ноткой. Молочный коктейль с кэробом получается очень вкусным и ароматным!
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: Напитки / Коктейли / Молочные Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Банан 1 Штука (спелый)
- Молоко 200 Миллилитров (3,2% жирности)
- Сироп 1 Ст. ложка (у меня топинамбура)
- Кэроб 1 Ст. ложка
- Ванильный ароматизатор 1 Капля
Количество порций 1
Калорийность
91 ккал
Калорийность
1 г
Белки
2 г
Жиры
17 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Молочный коктейль с кэробом»
Подготовьте все ингредиенты.
Банан очистите и нарежьте кружочками.
Переложите банан в чашу для измельчения, добавьте порошок кэроба, сироп, ванильный ароматизатор и влейте молоко.
Измельчите блендером до однородности.
Для подачи коктейля можно сделать разводы из растопленного шоколада на стакане и украсить напиток взбитыми сливками. Молочный коктейль с кэробом готов!