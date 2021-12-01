Строительство солнечных электростанций под ключ для частных и юридических лиц

Плюсы фотоэлектрических панелей

Износ батарей происходит очень неторопливо, ведь тут нет подвижных частей, если конечно вы не применяете в собственной системе приводы, которые поворачивают солнечные детали в сторону энергетического источника. Все таки, даже с подобной системой, фотоэлектрические батареи служат до двадцати пяти лет а то и более. Исключительно после этого срока, если батареи качественные, у них падает КПД и понемногу их необходимо менять на новые. Кто знает какие технологии будут через четверть столетия? Возможно, следующих батарей Вам будет достаточно до самой смерти.

Устанавливая такой энергетический источник для дома, Вы не будете думать про то, что поставщик энергии неожиданно по техническим причинам отрежет ваш дом от энергоснабжения. Вы всегда сам себе господин. Точнее собственной системе подачи электричества. Проблем нет ни с внезапным повышением цен, ни с перевозкой энергии.

После того, как ваша энергетическая электростанция работающая от солнца оправдается, Вы получите по существу бесплатную энергию в дом. Разумеется, в первую очередь за определённый период, необходимо отбить вложения.

Ещё одно преимущество электростанций работающих от солнца — возможность наращивания. Вопрос упирается только в доступную для Вас площадь. Собственно модульность батарей дает возможность без особых проблем если будет необходимо наращивать мощность системы. Нужно просто добавить новые фотоэлектрические батареи и запитать их в систему. Хотя эти плюсы электростанций работающих от солнца перекрываются большой проблемой, а конкретно необходимостью оборудования площадей большого размера. Речь идёт о квадратных километрах солнечных компонентов.

Фотоэлектрическая батарея не потребляет никакого топлива, а это означает Вы не зависите от расценок на горючее, также как не зависите от доставок топлива. Преимущества фотоэлектрических панелей также в беспрерывной подаче электрической энергии.