На прошлых выходных кума праздновала именины. Стол накрыла шикарный: запекала утку с яблоками по рецепту своей мамы и сделала множество разноплановых закусок, включая рыбные шарики. От последних было не оторваться. Как хорошо, что перед выходом я успела выклянчить у кумы рецепт. Оказывается, ничего сложного в их приготовлении нет.

Кто с нами не первый год, тот помнит, как ранее мы делились способом приготовления «Мимозы» в виде закусочных шариков. Так вот, мой сегодняшний рецепт в чём-то похож на эту закуску. Впрочем, некоторые отличия вы всё же найдете и в списке ингредиентов, и в процессе приготовления.

Как приготовить рыбные шарики на праздничный стол

Для приготовления такого блюда вам понадобится маленькая консервная банка рыбы в масле. Подойдут как скумбрия, так и шпроты. Если не жалко, пустите на закусочные шарики консервированный тунец. Тогда их вкус будет по-особому изысканным и нежным.

Ингредиенты

Скумбрия в масле180 г Яйцо3 шт. Плавленый сыр2 шт. Майонез2 ст. л. Чипсы90 г Копченая паприка1 ч. л.

Приготовление

Сначала разберемся с рыбными консервами. Удалите из банки лишний сок, а рыбу разомните вилкой. Предварительно отварите яйца вкрутую. Отцедите и очистите их. Натрите на мелкой терке и смешайте с рыбой. На крупной терке натрите плавленый сырок. Чтобы это было легче сделать, предварительно заморозьте его. Добавьте сырок в миску с яйцами и рыбой. Заправьте смесь майонезом и тщательно перемешайте. Пачку чипсов измельчите в крошку. Это лучше сделать, пока они еще запакованные, с помощью молоточка или скалки. Поделите измельченные чипсы на две равные части. В одну из них добавьте паприку. Сформируйте из сырно-рыбной смеси шарики размером с грецкий орех. Половину из них макаем в чипсы с паприкой, а другую — в обычные. Выложите готовые бомбочки на раздаточную тарелку.

Праздничная закуска из консервированной рыбы готова. Как считаете, она достойна украсить ваш новогодний стол? Оцените рецепт от 1 до 10 в комментариях!