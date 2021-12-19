Стулья из натурального дерева: все, что нужно знать

Встал вопрос о замене старых стульев на новые? Тогда рекомендуем купить стулья из дерева — они станут выгодной инвестицией денежных средств, поскольку обладают целым рядом преимуществ.

Достоинства материала

Немаловажное значение имеет тот факт, что дерево является натуральным и экологически чистым материалом. В процессе эксплуатации деревянная мебель не выделяет вредных веществ, способных нанести ущерб здоровью.

Виды деревянных стульев

На современном рынке деревянные стулья представлены в многообразии видов. В зависимости от конструкции они бывают:

барные — имеют небольшое круглое сиденье с тканевой или кожаной обивкой и высокие ножки. Устанавливаются в барных уголках, которые можно часто встретить в загородных домах;

складные — отличаются практичностью в эксплуатации, небольшими габаритами и весом. Купить их стоит для малогабаритной кухни, где необходимо экономить свободную площадь;

стулья-трансформеры — сочетают в себе сразу несколько функциональных предметов. Например, табуретка может превращаться в полноценный стул за счет выдвижной спинки;

с гнутыми ножками — подходят для классического интерьера. Могут быть покрыты лаком или позолотой.

Отличаются стулья не только по своей конструкции, но и по виду дерева. Дорогая мебель изготавливается из ясеня, дуба, клена, ореха. Чуть дешевле стоят стулья из березы и сосны, так как эти породы не считаются ценными. Тем не менее, они имеют прекрасные эксплуатационные качества.

Использование в интерьере

Природные оттенки и фактурные принты натурального дерева способны оживить любой интерьер и придать ему нотку роскоши. Деревянные стулья и стол кухонный купить можно для кухни или столовой. Если помещение оформлено в классическом стиле, то отлично подойдет мебель из дуба темного цвета и с ярко-выраженным рисунком.

В милую и уютную спальню, оформленную в прованском стиле, гармонично впишутся стулья с обивкой с ягодным или цветочным принтом. Лучше, если они будут выполнены из древесины светлых оттенков и иметь прямые, даже слегка грубоватые формы.

Универсальным вариантом для любого помещения и интерьера являются изделия белого, черного и коричневого оттенков простой и лаконичной формы. Их можно использовать как в классических, так и в современных стилях.