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Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски — с сушеными грибами на сковороде…

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Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски — с сушеными грибами на сковороде…

Ингредиенты:
мясо свинина — 300-400 г;
картофель — 3-4 шт.;
сушеные грибы — 200-300 г;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
кабачки — 200 г;
болграрский перец — 300 г;
баклажаны — 100 г;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
специи — по вкусу
Способ приготовления: Здравствуйте всем моим читателям! Сегодня мой рецепт называется: «Овощи тушеные с мясом по деревенски»! Блюдо получается вкусным и сытным, а овощи можно добавить по своему вкусу и из того что есть в наличии. Главное сохранить пропорции, чтобы не перебить вкусовые свойства овощей, а чтобы каждый дополнял друг друга.
Для приготовления блюда я использую сначала две сковороды, а потом ингредиенты смешиваю.
1. На первой сковороде на растительном масле сначала обжариваю лук.

2. Потом туда выкладываю мясо свинины, порезанный на небольшие кусочки. Накрываю крышкой, тушу минут 10-12.

Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски - с сушеными грибами на сковороде...

3. В рецепте я использовала сушеные грибы (разные сорта, собранные в нашем лесу), которые замочила заблаговременно часа на 4, а затем порезала на небольшие кусочки.

Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски - с сушеными грибами на сковороде...

4. Выкладываю грибы, добавляю специи, соль и перец, перемешиваю и накрываю крышкой. Тушу минут 15, периодически помешиваю, чтобы не подгорело.

Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски - с сушеными грибами на сковороде...

5. На другой сковороде слегка поджарила картофель, нарезанный на произвольные кубики.

Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски - с сушеными грибами на сковороде...

6. Далее добавила морковь, нарезанные небольшими кусочками, перемешала, продолжаю тушить, периодически помешивая.

Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски - с сушеными грибами на сковороде...

9 Из морозилки заранее достала порезанные кабачки, перец болгарский и баклажаны.

Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски - с сушеными грибами на сковороде...

10. Размороженные овощи добавила на сковороду, где тушится картофель и морковь, посолила, перемешала и оставила тушиться на 7 минут.

Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски - с сушеными грибами на сковороде...

11. Теперь в сковороду с овощами перекладываю тушеные мясо и грибы, перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю готовиться на медленном огне примерно минут 15, периодически помешиваю, а при необходимости добавляю немного растительного масла.

Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски - с сушеными грибами на сковороде...

Получается сытная еда, которое можно есть как самостоятельное блюдо и еще вкуснее с салатиком из свеклы или квашеной капусты.

Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски - с сушеными грибами на сковороде...

Благодарю за внимание! Буду рада, если мой рецепт вам понравится!

Время приготовления: 50 мин.

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