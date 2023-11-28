Рецепт: Овощи тушеные с мясом по деревенски - с сушеными грибами на сковороде...

Ингредиенты:

мясо свинина — 300-400 г;

картофель — 3-4 шт.;

сушеные грибы — 200-300 г;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

кабачки — 200 г;

болграрский перец — 300 г;

баклажаны — 100 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

специи — по вкусу

Способ приготовления: Здравствуйте всем моим читателям! Сегодня мой рецепт называется: «Овощи тушеные с мясом по деревенски»! Блюдо получается вкусным и сытным, а овощи можно добавить по своему вкусу и из того что есть в наличии. Главное сохранить пропорции, чтобы не перебить вкусовые свойства овощей, а чтобы каждый дополнял друг друга.

Для приготовления блюда я использую сначала две сковороды, а потом ингредиенты смешиваю.

1. На первой сковороде на растительном масле сначала обжариваю лук.

2. Потом туда выкладываю мясо свинины, порезанный на небольшие кусочки. Накрываю крышкой, тушу минут 10-12.

3. В рецепте я использовала сушеные грибы (разные сорта, собранные в нашем лесу), которые замочила заблаговременно часа на 4, а затем порезала на небольшие кусочки.

4. Выкладываю грибы, добавляю специи, соль и перец, перемешиваю и накрываю крышкой. Тушу минут 15, периодически помешиваю, чтобы не подгорело.

5. На другой сковороде слегка поджарила картофель, нарезанный на произвольные кубики.

6. Далее добавила морковь, нарезанные небольшими кусочками, перемешала, продолжаю тушить, периодически помешивая.

9 Из морозилки заранее достала порезанные кабачки, перец болгарский и баклажаны.

10. Размороженные овощи добавила на сковороду, где тушится картофель и морковь, посолила, перемешала и оставила тушиться на 7 минут.

11. Теперь в сковороду с овощами перекладываю тушеные мясо и грибы, перемешиваю, накрываю крышкой и оставляю готовиться на медленном огне примерно минут 15, периодически помешиваю, а при необходимости добавляю немного растительного масла.

Получается сытная еда, которое можно есть как самостоятельное блюдо и еще вкуснее с салатиком из свеклы или квашеной капусты.

Благодарю за внимание! Буду рада, если мой рецепт вам понравится!

Время приготовления: 50 мин.