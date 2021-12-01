На пути к материнству могут возникнуть самые непредвиденные ситуации. Считающая себя здоровой женщина может столкнуться с проблемой бесплодия, лечение которого предполагает использование только одного метода – суррогатное материнство. Благодаря современным программам, которые разрабатываются на Украине для бесплодных пар, процент супругов, которые смогли стать родителями, постоянно увеличивается. Одной из клиник, которая предлагает услуги по поиску женщин, способных выносить ребенка для пар, является Айвимед – прогрессивный центр, где работают на результат.

Основные аспекты суррогатного материнства

Для многих женщин новость о том, что только суррогатная мама может помочь стать родителями, очень тяжолая. Боязнь, страх, отчаяние возникает именно от того, что данный вид лечения является самым крайним и о нем мало кто заранее изучает информацию. Главными аспектами, которые должна знать бесплодная женщина, выступают следующие моменты:

Программа подразумевает использование генетического материала супругов или же одного из них (когда у второго нет возможности взять генетический материал для оплодотворения). Т.е. эмбрионы получаются методом ЭКО, которые впоследствии вынашиваются здоровой женщиной.

Вынашивать ребенка может только совершенно здоровая женщина. Выбирая таких кандидаток, специалисты большое внимание уделяют четкому соответствию пунктам, которые допускают суррогатную мать к вынашиванию.

Многие женщины бояться, что сурмать, которая выносит ребенка, может после родов его не отдать. Такого быть не может, так как данный вопрос регулируется на законодательном уровне Украины.

Законность проектов

Украина – страна, где суррогатное материнство организовывается на законных основаниях. Регулировка происходит действующим Семейным кодексом. Согласно статьи закона, ребенок, зачатый с помощью ЭКО после рождения является малышом супружеской пары, которая предоставила свой генетический материал для оплодотворения.

При этом, воспользоваться программой суррогатного материнства по желанию нельзя. Обязательно такое назначение производится только при наличии показаний. Программа работает только для семейных пар и только в том случае, если супруги или один из них согласиться предоставить генетический материал для оплодотворения.

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Каждая женщина должна четко понимать, что такое суррогатное материнство. На этот шаг необходимо идти осознанно как представителем одной, так и другой стороны.