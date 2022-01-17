Сувениры на память из Чехии

Производством косметики в стране занимается две крупные фирмы, «Manufaktura» и «Botanicus». Manufaktura предоставляет довольно обширную линию косметики, в том числе шампуни и крема на основе пива и вина. Так же у них есть множество приятных мелочей для ванны и после неё. Вся продукция имеет очень приятный нежный аромат.

Botanicus не отстаёт от своих конкурентов. Выбор косметики так же велик, скрабы, шампуни, крема, масла и многое другое. Основное отличие этой фирмы абсолютно натуральные ингредиенты, которые выращивают недалеко от Праги. Конечно же, превосходными ароматами эта продукция похвастаться не сможет (так как в ней полностью отсутствуют отдушки), зато для любителей натуральной косметики, это будет отличный выбор.

Если вы человек творческий и увлекаетесь рисованием, обязательно зайдите в фирменный магазин «Koh-i-noor». Здесь вы сможете подобрать краски, карандаши, пастель, планшеты, кисти, мольберты, в общем, всё что угодно душе художника..

Если вы хотите подобрать что-то более практичное, для повседневного пользования, обратите своё внимание на изделия из фарфора, керамики и стекла, которые так же могут предложить вам местные магазины. Эта посуда действительно красива, изящна и долговечна.

Любители сладкого, смогут с лёгкостью найти что-то для себя. Тут есть как специализированные магазины, так и супермаркеты с шоколадками, конфетками и печенками на любой вкус. Вы так же сможете купить настоящий швейцарский шоколад по очень низкой цене.