Ксенон — особенности использования ксеноновых фар

Ксенон или ксеноновые фары полюбились многим водителям за свою яркость и эффективность на ночной дороге. Ксенон достаточно часто устанавливается на автомобили заводами изготовителями, да и сами автомобилисты устанавливают ксеноновые фары. В связи с этим возникают различные вопросы и недоразумения в общении с инспекторами ДПС.

Использование ксеноновых фар не регламентируется прямыми указаниями в правилах. Но существует административное нарушение, связанное с использованием внешних световых приборов не соответствующим нормативам. Это может быть цвет и режим их работы. При использовании автомобиля, на передней части которого установлены приборы красного цвета, световозвращающие устройства красного цвета или другие световые приборы не соответствующие правилам, автолюбитель может быть лишен водительских прав от шести месяцев до года, с конфискацией таких приборов. Светодиодные лампы Н7 обеспечивают хорошую видимость дорожного пути в темное время суток, их вы можете заказать тут https://kaixen.ua/svetodiodnye-avtolampy/svetodiodnye-lampy-H7.

Автомобилистам, у которых уже установлен ксенон, нужно иметь в виду, что споров и разночтений по цвету световых приборов, устанавливаемых спереди и сзади автомобиля, быть не может. Все это достаточно ясно прописано в кодексе. Инспекторам даны указания снимать ксеноновые приборы, составлять акт об административном нарушении и изымать права.

Если ваш автомобиль прошел техосмотр и у вас есть действующий талон технического осмотра, то это дает формальное право, считать что ваш автомобиль полностью соответствует всем стандартам и правилам, действующим в Российской федерации. Поэтому заявление о нарушении каких-либо правил будет неправомерным и противоречащим сути проведения техосмотра автомобилей.

Можно порекомендовать поменять ксеноновые фары на обычные, чтобы не иметь трений с инспекторами ГИБДД, но тем, кто не желает этого делать, можно сказать, что лишение прав за использование ксенона неправомерно. В судебной практике РФ не было подобных прецедентов, но это не исключает появления таковых в мировой практике. В случае решения суда о лишении прав за применения ксеноновых фар, лучше всего обратиться к автоюристу за квалифицированной помощью.

В том случае, если вас остановил инспектор ДПС и начал составлять протокол о нарушении административного порядка, необходимо указать, что вы не согласны с нарушением в графе объяснений. Укажите, что ваш автомобиль прошел техосмотр и что вы не меняли конструкцию фар и автомобиля.