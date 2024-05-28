Немного китайских деликатесов без особых затрат: самый простой рецепт кисло-сладкой курицы

Это, пожалуй, самое популярное блюдо в китайских ресторанах. Но его очень просто приготовить дома.
Эта западная версия кисло-сладкой курицы, которую мы можем попробовать в любом китайском ресторане, нравится всем и даже детям. Для него требуются самые простые и недорогие ингредиенты. А подавать кисло-сладкую курицу можно с простым белым рисом. Рецептом поделились на сайте La Palmera Rosa.
Для приготовления этого блюда идеальной вещью является вок, но если такой глубокой сковороды с высокими бортиками у вас нет – не беда, подойдет и обычная сковорода.
Совет: перед тем, как начать, подготовьте и подготовьте все ингредиенты, потому что все делается очень быстро.
Кисло-сладкая курица по-китайски
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки примерно 400 г;
- 1 большая морковь;
- 1 небольшой зеленый перец;
- 1 маленькая луковица;
- 1 маленькая банка ананаса в соку, 220 г;
- 2 или 3 ложки растительного масла;
- ананасовый сок из-под консервированных ананасов;
- 5 столовых ложек белого винного уксуса;
- 5 ложек кетчупа;
- 5 столовых ложек меда;
- 2 чайные ложки кукурузного крахмала;
- соевый соус.
Очищаем грудку от жира, нарезаем ее квадратиками примерно по 3-4 сантиметра и добавляем перец. Соль не добавляем, потому что будем добавлять соевый соус, а он и так соленый.
Морковь очищаем, нарезаем ломтиками и откладываем в сторону.
Перец, лук и ананас нарезаем не очень мелкими кусочками, примерно 1 сантиметр.
В воке или глубокой сковороде нагрейте масло и обжарьте курицу на сильном огне в течение 6–8 минут.
Добавляем лук, морковь и перец и продолжаем обжаривать еще 3 минуты.
Хорошо перемешайте в миске соевый соус, кетчуп, уксус и мед, добавьте в вок вместе с нарезанным ананасом. Как только он начнет закипать, немного убавьте огонь и дайте всему вариться около 4–5 минут.
Смешиваем кукурузный крахмал с ананасовым соком и добавляем, и не переставая помешивать ждем, пока соус загустеет и приобретет консистенцию, и все, снимаем с огня и наслаждаемся!
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