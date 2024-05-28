Немного китайских деликатесов без особых затрат: самый простой рецепт кисло-сладкой курицы

Это, пожалуй, самое популярное блюдо в китайских ресторанах. Но его очень просто приготовить дома.

Эта западная версия кисло-сладкой курицы, которую мы можем попробовать в любом китайском ресторане, нравится всем и даже детям. Для него требуются самые простые и недорогие ингредиенты. А подавать кисло-сладкую курицу можно с простым белым рисом. Рецептом поделились на сайте La Palmera Rosa.

Для приготовления этого блюда идеальной вещью является вок, но если такой глубокой сковороды с высокими бортиками у вас нет – не беда, подойдет и обычная сковорода.

Совет: перед тем, как начать, подготовьте и подготовьте все ингредиенты, потому что все делается очень быстро.

Кисло-сладкая курица по-китайски

Ингредиенты:

2 куриные грудки примерно 400 г;

1 большая морковь;

1 небольшой зеленый перец;

1 маленькая луковица;

1 маленькая банка ананаса в соку, 220 г;

2 или 3 ложки растительного масла;

ананасовый сок из-под консервированных ананасов;

5 столовых ложек белого винного уксуса;

5 ложек кетчупа;

5 столовых ложек меда;

2 чайные ложки кукурузного крахмала;

соевый соус.

Очищаем грудку от жира, нарезаем ее квадратиками примерно по 3-4 сантиметра и добавляем перец. Соль не добавляем, потому что будем добавлять соевый соус, а он и так соленый.

Морковь очищаем, нарезаем ломтиками и откладываем в сторону.

Перец, лук и ананас нарезаем не очень мелкими кусочками, примерно 1 сантиметр.

В воке или глубокой сковороде нагрейте масло и обжарьте курицу на сильном огне в течение 6–8 минут.

Добавляем лук, морковь и перец и продолжаем обжаривать еще 3 минуты.

Хорошо перемешайте в миске соевый соус, кетчуп, уксус и мед, добавьте в вок вместе с нарезанным ананасом. Как только он начнет закипать, немного убавьте огонь и дайте всему вариться около 4–5 минут.

Смешиваем кукурузный крахмал с ананасовым соком и добавляем, и не переставая помешивать ждем, пока соус загустеет и приобретет консистенцию, и все, снимаем с огня и наслаждаемся!

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