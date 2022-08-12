Свежайшие новости со всего Мира и России

Каждый человек должен быть в курсе всех событий, которые происходят в мире и в его стране. Иначе будешь чувствовать себя отрезанным от мира, словно живешь в параллельной реальности. Получается, что новости России нужно узнавать от проверенных источников, а не из соцсетей и от соседей. Только в этом случае можно рассчитывать на объективность. Именно таким проверенным новостным порталом является «Матрица российской свободы», который образовался в результате кропотливого труда целой команды из редакторов и журналистов. Каждый из них — настоящий профессионал своего дела.

Объективная информация из достоверных источников

Не стоит полагаться на то, что просто слышишь со стороны от кого бы то ни было. Это могут быть просто слухи и ничего более. И даже многие каналы стараются преподнести все в исковерканном виде, а не так, как оно есть на самом деле. Прежде чем доверять кому бы то ни было, необходимо отфильтровать все источники информации и каналы телевидения. Некоторые из них проплачены. Проверить это не представляется возможным, но есть же отзывы аудитории, на которые можно смело полагаться. Нужно обезопасить себя от недобросовестных сайтов и находить лишь те, которым доверяешь целиком и полностью.

Актуальные новости от независимой команды

Чтобы не было соблазна позариться на деньги со стороны, мы работаем лишь на средства добровольных пожертвований. И при этом тщательно отбираем сотрудников, в результате чего образовался дружный и сплоченный коллектив. Самая главная и важная отличительная наша черта — это инициативность каждого. Бизнесмены, политики, олигархи пытаются извлечь выгоду из всего, что может поспособствовать их рейтингу. Поэтому от них лучше держаться подальше, чтобы не потерять себя.

Самое главное в новостном деле — никому не принадлежать и не сворачивать с намеченного пути. Примерно таким девизом пользуются все сотрудники новостного портала onlinevologda.ru. Хотя наш сайт и не является топовым, зато может похвастаться честностью, стабильностью и независимостью. Каждый человек из посетителей сайта является для нас настоящей победой. Это значит, что люди умеют разбираться в качественном труде. Ради этого стоит трудиться и работать дальше на благо общества.

Признаки проплаченных сайтов:

агитация;

явная или скрытая реклама;

манипулирование сознанием.

Если заходишь на портал и видишь вышеперечисленные признаки, то можно не сомневаться в том, что это вранье чистой воды. И цель у этого вранья — ввести граждан в заблуждение. Только объективные и правдивые новости имеют право на жизнь.