Рецепт: Зеленый чай из натуральных компонентов — Самый полезный чай

Ингредиенты:

чай зеленый — 3 чайный ложки;

сахарный песок — по желанию

Способ приготовления: Зелёный чай считается самым полезных из всего чая.

Но не всем он приходится по вкусу, так как надо признаться вкус его довольно свое образный и подходит этот чай для чайных церемоний только утром. Поскольку сильно тонизирует. По этому его не всегда попьёшь в отличии от чёрного. Хотя думаю и черный чай тоже тонизирует, просто за многие годы наш организм на столько привык к нему, что мы его больше пьём как обычный напиток, типа кваса и лимонада.

Но вернёмся к зелёному чаю и для его приготовления нам понадобится не посредственно сам чай.

Берём его 2-4 чайные ложки и кидаем в заварник.

Ставим чайник с водой. И ждём пока вода закипит. Но сразу кипяток не наливаем. А ждём пока температура воды опуститься примерно до 80 градусов, чтобы не испортить вкус чая.

Далее заливаем водой. Закрываем крышкой и ждём примерно 5-6 минут пока всё заварится.

По истечению времени чай можно разливать по кружкам, при желание заварку можно разбавить водой и добавить мёда или сахара к чаю или пить его со сладостями.

Наставать заварку и пить чай лучше не дольше 15-20 минут. А если она простояла более 2 часов то от такого чая лучше отказаться, а уж тем более как у многих сутки, так её лучше вылить совсем, во избежание кишечных расстройств. И это не шутки после двух часов размокания листьев в воде на них образуются микробы.

Время приготовления: 5 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.