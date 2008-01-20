Ласточкино гнездо — Замок любви

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А теперь вернемся на центральный уступ мыса Ай-Тодор — Скалу Авроры. На ней возвышается «Ласточкино гнездо», более напоминающее средневековый рыцарский замок. Достоверная история его мало известна, наверное, поэтому переплетена с легендами, которые с удовольствием рассказывают экскурсоводы и с еще большим удовольствием слушают курортники и удивляются, и восхищаются, и ахают, с замиранием сердца поглядывая вниз.

На самом деле неизвестно даже имя первого владельца – как раз того, кто осмелился первым построить дачу на этом скалистом пятачке. Знаем только, что был это генерал в отставке, участник русско-турецкой войны (тогда многим героям были пожалованы земли в Крыму) и был он большим романтиком, ведь только романтику под силу построить такой замок как Ласточкино гнездо.

А кто еще мог решиться на такое предприятие и назвать все это «Замком любви»? А уж какой любви это посвящалось – осталось тайной. В конце концов, может быть, самой Авроре — здесь генерал мог встречать Богиню Зари каждое утро и никто, кроме чаек, не мешал ему.

«Замок Любви» мы можем увидеть на полотнах известных художников-маринистов: И.К. Айвазовского, Л.Ф. Лагорио, А.П. Боголюбова, — а также на фотографиях того времени. К слову сказать, в то время Ласточкино гнездо было деревянным и не слишком впечатляющим.

Вторым хозяином этой удивительной дачи стал придворный врач А.К. Тобин. О нем также осталось очень мало сведений. Само же владение было передано по наследству жене, а та продала его московской купчихе Рахманиной. С тех пор закрепляется за дачей на скале название «Ласточкино гнездо». Через несколько десятилетий это пятачок над обрывом купил крупный немецкий нефтепромышленник барон фон Штенгель. Он занимался бакинской нефтью, а отдыхать ему нравилось в Крыму. Немецкое видение «Ласточкиного гнезда» сильно напоминало средневековые замки родины барона. Проект был заказан инженеру А.В. Шервуду (сыну знаменитого В.О. Шервуда – проектировщика здания Исторического музея в Москве).

Миниатюрный готический замок был построен в 1912 году. Прозорливый барон фон Штенгель в начале Первой мировой войны продал строение купцу Шелапутину под ресторан и спешно отбыл в Германию. Ресторан особых доходов не принес: то ли фамилия купца подводила, то ли времена непраздничные наступили… А в 1927 году случилось в Крыму, в районе Ялты, довольно крупное землетрясение. Самого замка оно почти не побеспокоило (только шпили упали в море), однако второй его толчок силой в 9 баллов прошил глубокой косой трещиной скалу под замком Ласточкино гнездо. Есть сведения, что в 30-х годах замок в качестве читальни для курортников продолжал функционировать!

То ли читающая публика, с головой уходя в прессу, не осознавала риска, то ли местные власти не принимали всерьез последствий землетрясения, но лишь через некоторое время признали романтическое сооружение аварийным и запретили эксплуатацию «Ласточкиного гнезда», а также доступ на видовую площадку. Но неугомонные туристы, с риском для жизни, иногда «просачивались» через ограждения, ради редкого снимка или сильного впечатления. Забегая вперед, скажу, что таким образом «Ласточкино гнездо» простояло 40 лет! Предложений энтузиастов по технике необходимого ремонта поступало много. Кто-то даже предлагал пронумеровать все камни, разобрать строение и перенести его в более безопасное место. Но это было бы уже совсем не то «Ласточкино гнездо».

И лишь только в 1967 году решились на ремонт. Это было очень рискованно. Конечно, принимали участие только добровольцы: они, работая в подвешенных на скале люльках, закладывали трещину камнем и заливали бетоном. Под основание замка подвели железобетонную плиту и только потом занялись реставрацией самого здания.

Наконец, были восстановлены шпили, утраченные когда-то при землетрясении, а на балкон снова можно было запускать туристов с фотоаппаратами. И сегодня снова приглашает уютный ресторанчик всех влюбленных на романтический ужин под звездным небом в маленьком замке — Замке любви.

Надежный причал внизу, в бухте, позволяет швартоваться теплоходам местного сообщения даже в 4-балльный шторм. Вокруг — парк, а в нем располагаются два очень симпатичных санатория: «Жемчужина» и «Парус». Но можно снять комнату в частном секторе и за несколько дней все как следует рассмотреть. Многочисленные продавцы сувениров продадут вам что-нибудь на память и с удовольствием расскажут пару душераздирающих историй о смельчаках, решившихся прыгнуть с Ласточкиного гнезда, но уже не выплывших на берег. Или напомнят известные фильмы: «Человек-амфибия» и «Десять негритят», некоторые эпизоды из которых сняты именно здесь.