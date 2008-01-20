Ласточкино гнездо — Замок любви

А теперь вернемся на центральный уступ мыса Ай-Тодор — Скалу Авроры. На ней возвышается «Ласточкино гнездо», более напоминающее средневековый рыцарский замок. Достоверная история его мало известна, наверное, поэтому переплетена с легендами, которые с удовольствием рассказывают экскурсоводы и с еще большим удовольствием слушают курортники и удивляются, и восхищаются, и ахают, с замиранием сердца поглядывая вниз.
На самом деле неизвестно даже имя первого владельца – как раз того, кто осмелился первым построить дачу на этом скалистом пятачке. Знаем только, что был это генерал в отставке, участник русско-турецкой войны (тогда многим героям были пожалованы земли в Крыму) и был он большим романтиком, ведь только романтику под силу построить такой замок как Ласточкино гнездо.
А кто еще мог решиться на такое предприятие и назвать все это «Замком любви»? А уж какой любви это посвящалось – осталось тайной. В конце концов, может быть, самой Авроре — здесь генерал мог встречать Богиню Зари каждое утро и никто, кроме чаек, не мешал ему.
«Замок Любви» мы можем увидеть на полотнах известных художников-маринистов: И.К. Айвазовского, Л.Ф. Лагорио, А.П. Боголюбова, — а также на фотографиях того времени. К слову сказать, в то время Ласточкино гнездо было деревянным и не слишком впечатляющим.
Вторым хозяином этой удивительной дачи стал придворный врач А.К. Тобин. О нем также осталось очень мало сведений. Само же владение было передано по наследству жене, а та продала его московской купчихе Рахманиной. С тех пор закрепляется за дачей на скале название «Ласточкино гнездо». Через несколько десятилетий это пятачок над обрывом купил крупный немецкий нефтепромышленник барон фон Штенгель. Он занимался бакинской нефтью, а отдыхать ему нравилось в Крыму. Немецкое видение «Ласточкиного гнезда» сильно напоминало средневековые замки родины барона. Проект был заказан инженеру А.В. Шервуду (сыну знаменитого В.О. Шервуда – проектировщика здания Исторического музея в Москве).
Миниатюрный готический замок был построен в 1912 году. Прозорливый барон фон Штенгель в начале Первой мировой войны продал строение купцу Шелапутину под ресторан и спешно отбыл в Германию. Ресторан особых доходов не принес: то ли фамилия купца подводила, то ли времена непраздничные наступили… А в 1927 году случилось в Крыму, в районе Ялты, довольно крупное землетрясение. Самого замка оно почти не побеспокоило (только шпили упали в море), однако второй его толчок силой в 9 баллов прошил глубокой косой трещиной скалу под замком Ласточкино гнездо. Есть сведения, что в 30-х годах замок в качестве читальни для курортников продолжал функционировать!
То ли читающая публика, с головой уходя в прессу, не осознавала риска, то ли местные власти не принимали всерьез последствий землетрясения, но лишь через некоторое время признали романтическое сооружение аварийным и запретили эксплуатацию «Ласточкиного гнезда», а также доступ на видовую площадку. Но неугомонные туристы, с риском для жизни, иногда «просачивались» через ограждения, ради редкого снимка или сильного впечатления. Забегая вперед, скажу, что таким образом «Ласточкино гнездо» простояло 40 лет! Предложений энтузиастов по технике необходимого ремонта поступало много. Кто-то даже предлагал пронумеровать все камни, разобрать строение и перенести его в более безопасное место. Но это было бы уже совсем не то «Ласточкино гнездо».
И лишь только в 1967 году решились на ремонт. Это было очень рискованно. Конечно, принимали участие только добровольцы: они, работая в подвешенных на скале люльках, закладывали трещину камнем и заливали бетоном. Под основание замка подвели железобетонную плиту и только потом занялись реставрацией самого здания.
Наконец, были восстановлены шпили, утраченные когда-то при землетрясении, а на балкон снова можно было запускать туристов с фотоаппаратами. И сегодня снова приглашает уютный ресторанчик всех влюбленных на романтический ужин под звездным небом в маленьком замке — Замке любви.
Надежный причал внизу, в бухте, позволяет швартоваться теплоходам местного сообщения даже в 4-балльный шторм. Вокруг — парк, а в нем располагаются два очень симпатичных санатория: «Жемчужина» и «Парус». Но можно снять комнату в частном секторе и за несколько дней все как следует рассмотреть. Многочисленные продавцы сувениров продадут вам что-нибудь на память и с удовольствием расскажут пару душераздирающих историй о смельчаках, решившихся прыгнуть с Ласточкиного гнезда, но уже не выплывших на берег. Или напомнят известные фильмы: «Человек-амфибия» и «Десять негритят», некоторые эпизоды из которых сняты именно здесь.
So interesting story about the magestic place, the Castle of love! I like reading such stories, it becomes pleasure on my soul after reading such legends. With a great pleasure i will search more and more stories about Crimea and another places. But i think, that Crimea is the most wonderful place from the etire world!!!!
You’re Welcome!
классный замок
Мы были с мужем в Крыму после свадьбы. И, конечно, посетили Ласточкино Гнездо. Остались все только тёплые воспоминания об этом месте…
Ой, обожаю миниатюрные готические строения. Буду в Крыму — обязательно заеду туда.
я была тут..)
Я была тут пару раз — когда училась в 10 классе и на втором курсе университета, и каждый раз бросала монетку, чтобы вернуться еще. Так сложилось по иронии судьбы — теперь я живу в Ялте (сама я из Запорожья), а мой муж — коренной житель этого прекрасного города, где и дышать светло…
Невероятно красиво. В свои 23 года первый раз побывала здесь. Монетки тоже бросала, хочу там бывать еще и еще )
Да, с печалью в голосе, вспоминаю я: была здесь.Ещё ребенком, в 80-х. Голова кружилась от взгляда вниз. Вряд ли когда-нибудь приеду: вышла замуж за бедняка.
Такие места для вдохновения и любви.
За свою жизнь несколько раз была в Ласточкином гнезде. Ни разу не была впечатлена — оно красивое только на картинках. Пилить туда минут 20 по крутым ступенькам да по жаре. А делать там собственно нечего. Только рядом стать и сфотографироваться. Сделали из него ресторан дорогущий. Ни на какие балконы никого не пускают. Так что любоваться им советую со стороны. Так он красивее
yalta very beautiful village
Ласточкино гнездо прекрасное, красивое место. К сожалению сейчас частные предпринематели или дельцы в шортах стали брать 5грн за вход на территорию замка.
Совсем недавно вернулась из этих красивейших мест… Ничего прекраснее не видела, очень впечатлена
Самое волшебное место в крыму! Были там не раз. Самое интересное внутри, особенно вечером. Насчет цен в ресторане, конечно дороговато, но и очень вкусно. Прямо как попал в Италию, и на балконы пускают, даже на самый верх на крышу. Вид прекрасный! Но чуть жутковато.
Были там с супругой буквально сегодня. Пожалуй самое большое разочарование Крыма! Былая романтика замка давно канула в лету. Осталось лишь загаженое место полное толпящихся оголтелых туристов в мокрых трусах и плавках. И такая же грязная отвратительная дорожка, заполненная больше похожими на бомжей торгашами. Ресторан также жалок. Напыщенность теток-официанток больше похожих на проводниц дешевого поезда напрочь убивает любой романтический настрой. Кухня довольно не плоха, но заявленных денег никоим образом не стоит. Отношение к клиенту как к полному лоху впервые в жизни случайно попавшему в ресторан, да еще и типа итальянский. Видимо другой клиентуры там и не бывает. В счет помимо обслуживания дополнительно включают сервировку стола (8 гр). Подобного жлобства не встречал ни в одном ресторане мира. Первый раз в жизни было жалко отдавать деньги по счету. Вернувшись на дорогу, обернулись. Да, замок прекрасен, но увы только издали…
добавлю к уже сказаному- да красота строения и окружающего морского пейзажа, НО..действительно загаженые тропы к замку, многообилие всяческих торговок (даже пемза! есть в продаже), навязчивость «фотографов» с ужимками опытных цыганок обрабатывающих туристов (при заявке о стоимости фото с животным в 20 грн. за шт. в реале ЭТО обходится в 3-4-5 раз дороже, т.к. сам «фотограф» выхватывая у вас ВАШ фотоаппарат обещает шикарные ракурс и делает 3-4-5 снимков и озвучивает сумму в 60-80-100 грн. ЗА УСЛУГУ! беспредел, да еще и на территории ТАКОГО сторения!!! КУДА СМОТРЯТ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ? будьте бдительны в этом вокзальном балагане! вход действительно 5 грн. мужикам в пляжных шортах, их аш 2 шт.- один кассир, второй важно рвет билетик
На ресторан к счастью не позарились (были большим составом с детьми, решили не будоражить заведение), потому ни подтвердить, ни опровергнуть вышесказанное о ресторане на Ласточкином гнезде не могу… В целом — КРАСОТА — природа и архитектурный талант! Возможно в не пляжный период все и выглядит романтично, когда нет никого, а только тропа, замок, ресторан и любимые глаза напротив (мечта!), а пока все ГАДКО до безобразия при всем желании не зацикливаться на негативе…
А я там был лет 5 назад там. Скажу, что было супер просто словами не передать! А как сейчас там я просто в шоке как все запущено! но стоит посмотреть на ету красоту!
Очень хочу попасть в ресторан, на какую сумму можно расчитывать??кто знает???подскажите, пожалуйста
Алексей. У меня такое ощушение, что Вы небыли в замке. Я в Крыму отдыхаю с 2000 года. И каждый год я езжу на Ласточкино гнездо. И каждый раз восхишаюсь. И никто в плавках там неходит как Вы выразились. И ресторан у них хороший, а сам замок еще лучше, кажется что он летит как птица. Алексей, когда поедите в Ласточкино Гнездо — посмотрите на дворец с расскрытыми глазами.
Потрясающее место. На детей производит неизгладимое впечатление. И…. ехать туда надо не летом, когда именно всех много и торговцев и отдыхающих, а в другое время. Вернулись от туда неделю назад. Потрясающе. Чистенько. Аккуратненько. Ну торгуют сувенирами, но мы же сами их желаем.
В годы своей молодости присутствовала при укреплении Ласточкиного гнезда. Этим занимались ребята из ялтинского клуба спелеологии. Так что была в еще не готовом замке. Даже отшлифовывала ключ, который висит в прихожей. Ребята спелеологи были смелыми и дерзкими. И тогда же его реконструировали — он стал похож на средневековый замок. Но и до этого он был замечателен своей историей.
С удовольствием посетили эту жемчужину! Я во 2-й раз, родственники впервые. Все замечательно. Но. уберите беззубого хамоватого фотографа с рыцарскими доспехами. Хорошо, что он зарабатывает деньги, фотографируя туристов, но при этом разгоняет остальных, приговаривая не лестными словами. Между прочим, это первый подобный «экземпляр» , встреченный в Крыму. Все приветливые и принимают радушно!
Я коренная крымчанка. Но уже давно живу в России. Хочу показать своим детям это удивительное место. Жемчужину Крыма. Уже вся в предвкушении))) Конечно, в Крыму все давольно загажено, не сравнить с европейскими достопримечательностями. Но в Крыму особая атмосфера, которую трудно испортить хамоватыми продавцами.
побывала в августе 2010 года Пожалуй самое большое разочарование Крыма! Согласна с мнением Алексей says: July 22, 2009 at 11:51 am «Былая романтика замка давно канула в лету. Осталось лишь загаженое место полное толпящихся оголтелых туристов в мокрых трусах и плавках. И такая же грязная отвратительная дорожка, заполненная больше похожими на бомжей торгашами. Ресторан также жалок. Напыщенность теток-официанток больше похожих на проводниц дешевого поезда напрочь убивает любой романтический настрой.» Добавлю, что после такого «длинного путешествия» по тропинке к Ласочкину гнезду остается только горький осадок — от торгашей предлагающих купить все что угодно, чуть ли не мусор под ногами; фотографы навязывающих фотографии с обезьянокой и зайчиками за бешенные деньги. А вход на смотровую площадку напоминает произведение Ильфа и Петрова «12 стульев», где Остап Бендер собирал деньги на осмотр Провала, с целью «чтобы Провал не провалился». Вход на площадку 5 грв, но кроме туалета с вывеской над входом «продажа мороженого», кафешек, киосков по продаже сувениров, и прибацнутого фотографа предлагающего сфотографироваться в доспехах в принципе смотреть нечего. В самом Ластокином гнезде устроили ресторанчик куда просто так входить запрещено, о чем гласит вывеска на входе в ресторан. На душе остался только осадок от всего этого вида.
Дочка видела на фото Ласточкино гнездо и мечтала там побывать.С шести утра,целый день экскурсии,ребёнок еле держится на ногах.И вот она мечта!Но на свою беду дочка задела зеркало на такси.От избиения нас разъярённым таксистом, видимо спасло большое количество туристов.Столько матов,угроз и оскорблений я не слышала ни где.В конце таксист обратился к фотографу с огромной птицей с просьбой напустить её на нас.К счастью детям свойственна быстрая смена настроения и они способны отвлечся.И через некоторое время ребёнок наслаждался прекрасным видом.Но на обратном пути фотограф всётаки исполнил просьбу своего приятеля таксиста.Птица,подлетев, несколько раз ударила меня крыльями по голове.А фотограф сказал:это вам, чтобы вы наших людей не обижали!спасибо за гостеприимство.Обязательно приедем ещё!
Я тоже был в этом году с женой это супер! Но местные… в шортах… портят красоту
Только что вернулась из Крыма, и конечно посетила Ласточкино гнездо. Замок очень понравился, порадовало так же и то, что теперь внутри будет находиться не ресторан, а музейный комплекс и можно будет осмотреть замок и изнутри, но только в следующем году!
так то прикольно я туда каждый год езжу… мне очень нравиться…
Недавно вернулись из Ялты. Больше всего на Ласточке неприятно удивило так называемое «дерево желаний» — куст с привязанными к нему разноцветными клочками полиэтиленовых пакетов. Вид, извините, как на помойке. Все-таки это должны быть как минимум ленты, а не оборванные части пакетов.
А замок действительно очень красивый.
Если это замок любви, то остается ждать свою утреннюю зорю — Аврору))
И среди этой первобытной красоты
Я растворюсь в твоих обьятьях,
Я утону в твоих глазах
Никто не в силах помешать нам,
Любить друг-друга в небесах.
Мы воспарим над облаками
Там, где вселенной виден лик,
Я подарю тебе, родная
Услады счастья тихий крик.
Прижми к груди, моя девченка
Мою истерзанную грусть
И чаром акварели тонкой
Из пепла века возрожусь
Горящим пламенем вернусь,
Чтоб не исчезнуть никогда,
Чтоб навсегда в руке рука,
Это уникальное место, одно из высших энергетических мест на земле!
http://foto.mail.ru/mail/illarionorlov/6955/6968.html
Друзья ,напишите кто-нибудь, какой счет в ресторане выходит. Ну или хотя бы средняя цена на салат например. Спасибо!
Была в начале июня в Крыму. Для меня отдых не удался, если я не заеду в Ласточкино гнездо… В этом году было много приятных сюрпризов: ресторана в замке уже нет, теперь там функционирует музей таврической истории (выставка черепков, кувшинов и прочей исторической ценности найденной в море), есть подъем на мыс Ай-Тодор (возможность почувствовать себя настоящим скалолазом и подняться по причудливым каменным глыбам на самую вершину мыса — панорама и вид просто потрясающие). В целом, каждый раз приезжая в замок Ласточкино гнездо находишь для себя что-то новое, эмоции непередаваемые!!!!!
Стих о Замке Любви
На скале, над морем, ближе к небесам,
Птичий дом построен — не бывал я там.
Строили, ломали, возводили вновь.
Гнездышком назвали — там живет любовь.
Сказочно красивый, будто талисман,
Только для счастливых в нем приют тот дан.
Как же в эту сказку мне бы заглянуть,
Чтоб в любОви ласку сердце окунуть,
Услыхать признанье верности в любви?
С камня изваянье — чувства сбереги !
stiyi/ru/avtor/nikolay
Спасибо за отличное описание! Кстати почему-то никто не заметил, что на некоторых фотографиях совсем другое сооружение — замок на скале Средиземноморского побережья Испании. Сравните внимательно фото 2, 3, 4, 5 и, особенно 7. Разница в архитектуре очевидна!
https://www.youtube.com/watch?v=REG_mWWfkHs
Если будете в Крыму то посетите обязательно Ласточкино гнездо.
Достопримечательности Крыма.