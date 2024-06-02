Это надо знать всем: чем полезна клубника – факты, которые вас удивят

В этом году сезон клубники начался раньше. Поэтому успейте полакомиться этой сверхполезной ягодой.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Клубника содержит в себе много витаминов. В частности, антиоксиданты, которые так нужны нашему организму, информирует Вкусно 24.

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Чем полезна клубника

Клубника содержит в себе 2 витамина, которые действуют как антиоксиданты и первая линия защиты организма:

витамин A в виде бета-каротина;

витамин C в виде аскорбиновой кислоты.

В частности, они:

помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний,

улучшают функцию сосудов и давление, уменьшая склонность к тромбозу,

способствуют очищению, восстанавливая здоровье желудочно-кишечного тракта.

Клетчатка и витамины, содержащиеся в клубнике, важны для стимуляции детоксикации организма. В ягодах клубники также есть много флавоноидов, особенно антоцианидинов, которые улучшают когнитивные свойства. Поэтому эта ягода может помочь с проблемами памяти и избежать развития болезни Альцгеймера и деменции.

В клубнике есть и много марганца, важного для нормальной работы нервной системы и здоровья мозга. Он также необходим для формирования костной и соединительной тканей, свертываемости крови и тому подобное.

Клубнику используют даже в косметологии, ведь она хорошо влияет на иммунитет, здоровье кожи, волос и ногтей. В частности, масло из семян клубники хорошо увлажняет кожу. А вот пюре из клубники используют для осветления и питания кожи.

Клубника – очень полезна / Фото Unsplash

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Итальянский пирог с клубникой

Время : 55 минут

: 55 минут Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 100 миллилитров масла;

– 100 миллилитров молока 2,5%;

– 250 граммов муки;

– 12 граммов разрыхлителя.

Для наполнителя:

– 3 столовые ложки сыра маскарпоне;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 100 граммов клубники.

Приготовление: