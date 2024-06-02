ГлавнаяРецептыЭто надо знать всем: чем полезна клубника – факты, которые вас удивят Это надо знать всем: чем полезна клубника – факты, которые вас удивят На чтение: 2 минуты В этом году сезон клубники начался раньше. Поэтому успейте полакомиться этой сверхполезной ягодой. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Клубника содержит в себе много витаминов. В частности, антиоксиданты, которые так нужны нашему организму, информирует Вкусно 24. Стоит попробовать Идеальная выпечка выходного дня: готовим клубничный тарт, который удивит ваших родных Чем полезна клубника Клубника содержит в себе 2 витамина, которые действуют как антиоксиданты и первая линия защиты организма: витамин A в виде бета-каротина; витамин C в виде аскорбиновой кислоты. В частности, они: помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают функцию сосудов и давление, уменьшая склонность к тромбозу, способствуют очищению, восстанавливая здоровье желудочно-кишечного тракта. Клетчатка и витамины, содержащиеся в клубнике, важны для стимуляции детоксикации организма. В ягодах клубники также есть много флавоноидов, особенно антоцианидинов, которые улучшают когнитивные свойства. Поэтому эта ягода может помочь с проблемами памяти и избежать развития болезни Альцгеймера и деменции. В клубнике есть и много марганца, важного для нормальной работы нервной системы и здоровья мозга. Он также необходим для формирования костной и соединительной тканей, свертываемости крови и тому подобное. Клубнику используют даже в косметологии, ведь она хорошо влияет на иммунитет, здоровье кожи, волос и ногтей. В частности, масло из семян клубники хорошо увлажняет кожу. А вот пюре из клубники используют для осветления и питания кожи. Клубника – очень полезна / Фото Unsplash Важно! Этот материал имеет исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу. Итальянский пирог с клубникой Время: 55 минут Порций: 6 Ингредиенты для теста: – 2 яйца; – 100 граммов сахара; – 10 граммов ванильного сахара; – 100 миллилитров масла; – 100 миллилитров молока 2,5%; – 250 граммов муки; – 12 граммов разрыхлителя. Для наполнителя: – 3 столовые ложки сыра маскарпоне; – 1 яйцо; – 2 столовые ложки сахарной пудры; – 100 граммов клубники. Приготовление: Взбейте миксером яйца, сахар и ванильный сахар до побеления. Налейте масло и молоко и снова взбейте до однородности. Насыпьте муку, разрыхлитель и перемешайте миксером. Затем еще немного вымешайте лопаткой. Форму для выпекания застелите пергаментом и вылейте в нее тесто. В глубокую тарелку выложите маскарпоне, добавьте яйцо, сахарную пудру и взбейте миксером до пышной, однородной массы. Переложите массу в кондитерский мешочек и выложите на тесто красивым узором. Клубнику промойте и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите их на пирог. Отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной пудрой. Поделитесь с друзьями