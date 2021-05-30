Тарифы на аренду 1С

Современные компании начинают понимать, что проще осуществлять свою деятельность, если прибегать к аутсорсингу, то есть, передавать часть своих бизнес-процессов специалистам. Вот и бухгалтерский учет лучше всего доверять профессионалам в этой области. Бухгалтерские услуги предоставляют многие компании. Но ориентироваться в основных понятиях, связанных с бухгалтерскими услугами, все же, необходимо всем предпринимателям. В компании «Деловые решения» техподдержка работает круглосуточно и без выходных. Рекомендуем узнать подробнее о ценах аренды 1С.

Итак, рассмотрим основные термины, касающиеся сферы бухгалтерских услуг.

Аудит — бухгалтерская процедура, включающая в себя проверку отчетности и оценку финансовой деятельности. Чаще данный термин рассматривают в сочетании со словом финансовый, то есть, направленный на хозяйственную деятельность предприятия.

Бухгалтерский баланс — представляет собой вид отчетности, принятой в учете, которая характеризует имущественное и финансовое состояние фирмы в денежном выражении на определенную дату.

Бухгалтерские услуги или бухгалтерское обслуживание — заключает в себе такой вид аутсорсинга, который применяется различными компаниями в целях получения качественных и профессиональных бухгалтерских услуг. При этом отсутствует острая необходимость в создании специального штата бухгалтеров.

Дебет — термин, использующийся в бухучете, и означающий сумму, которая должна быть выплачена или получена в результате коммерческих взаимоотношений с объектами бизнеса. Дебет находится в левой стороне бухгалтерских счетов. Когда он находится в активе, то это значит увеличение денежных средств, а если в пассиве — то уменьшение.

Дебитор — юридическое или физическое лицо, которое имеет задолженность перед предприятием. Другими словами, это обыкновенный должник.

Документооборот — совокупность операций, позволяющих документу пройти путь от момента его возникновения до момента поступления в архив.

Кадастр — специальный реестр, содержащий в себе оценку и основные сведения о доходности коммерческих объектов. Он используется для начисления налогов.

Кредит — это заемные средства, взятые под процент и на определенное время, по истечении которого их необходимо вернуть.