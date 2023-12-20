Праздничная закуска за 5 минут: рецепт вкусного и красивого блюда (видео)

При подаче закуску можно украсить веточками зелени.

Красивая и вкусная закуска в виде тарталеток с начинкой не задержится на столе ни в будни, ни в праздник. Предлагаем вам приготовить такую закуску по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян, которая поделилась проверенным способам создать настоящий шедевр для гостей и близких.

Быстрая закуска за 5 минут

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 гр;

яйца – 2-3 шт;

сыр – 100 гр;

майонез – 2-3 ст. л;

тарталетки.

Способ приготовления:

Яйца отварить до готовности, остудить, почистить, порезать пополам или на четыре части и сложить в чашу блендера. Туда же отправить заранее размороженные крабовые палочки, порезанный кусочками твердый сыр, майонез и измельчить все до пюреподобной массы.

Получившееся пюре собрать в кондитерский мешок и с помощью насадки красиво выдавить массу в тарталетки.

При желании закуску можно украсить веточками зелени.

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