Праздничная закуска за 5 минут: рецепт вкусного и красивого блюда (видео)

При подаче закуску можно украсить веточками зелени.
Красивая и вкусная закуска в виде тарталеток с начинкой не задержится на столе ни в будни, ни в праздник. Предлагаем вам приготовить такую закуску по рецепту кулинарного блогера Кристины Азизян, которая поделилась проверенным способам создать настоящий шедевр для гостей и близких.
Быстрая закуска за 5 минут
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 гр;
- яйца – 2-3 шт;
- сыр – 100 гр;
- майонез – 2-3 ст. л;
- тарталетки.
Способ приготовления:
Яйца отварить до готовности, остудить, почистить, порезать пополам или на четыре части и сложить в чашу блендера. Туда же отправить заранее размороженные крабовые палочки, порезанный кусочками твердый сыр, майонез и измельчить все до пюреподобной массы.
Получившееся пюре собрать в кондитерский мешок и с помощью насадки красиво выдавить массу в тарталетки.
При желании закуску можно украсить веточками зелени.
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