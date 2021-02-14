Телефонный справочник и мобильная связь, операторы

Мобильные операторы и звонки телефонные

Короткие номера

Современные услуги на базе аренды коротких номеров применяются в наши дни для самых разных проектов. Говоря об аренде коротких номеров для платных СМС, как правило, это такие сервисы как платные СМС-голосования, СМС-чаты и прочие платные услуги. Стоимость отправки СМС на короткий номер может быть любой, соответственно с правилами предоставления услуги.

За исключением пользующихся популярностью платных услуг, имеются также всевозможные СМС-акции, не подразумевающие платного участия для абонентов. Это бесплатные СМС-голосования, сервисы обратной связи, промо-акции, СМС-опросы или рекламные кампании. В таких проектах используют либо короткие номера, которые бесплатны (отправка СМС для абонента совершенно бесплатна, и ее стоимость оплачивает организатор), либо короткие номера, которые условно бесплатны (отправка СМС для абонента соответствует тарифному плану, то есть не имеет добавленной стоимости).

Имея прямые подключения ко всем сотовым операторам страны, предоставляет на текущий момент Аренду коротких номеров на рентабельных условиях. При этом технические возможности компании дают возможность делать прием СМС бесперебойно действующим и быстрым сервисом. Рекомендуем вам рассмотреть телефонный справочник https://spravochnik.tel/ с полезной информацией.

Массовые выплаты

Сервис массовых выплат физическим лицам используется в самых разнообразных сферах. Массовые выплаты подразделяют на несколько разновидностей и направлений – массовые выплаты на актуальные электронные кошельки, массовые выплаты на банковские карточки и массовые выплаты на сотовые телефоны.

По большей части массовые выплаты на банковские карты используют cashback-сервисы, для возврата части средств, внесенных при приобретении товара. Массовые выплаты помимо всего прочего используют в качестве призов при организации различных промоакций, программ лояльности или маркетинговых мероприятий.

При всем этом специфика массовых выплат не ограничивается исключительно cashback-сервисами и промо кампаниями. Сервис массовых выплат с успехом используется микрофинансовыми организациями, службами такси, MLM-компаниями, электронными биржами и прочими сферами.

СМС-Рассылка

Что такое смс-рассылка?

Массовая рассылка СМС-сообщений в настоящее время используется для разных задач. Рассылку СМС разделяют на два вида: рекламная СМС-рассылка и сервисная СМС-рассылка. Сервисная СМС-рассылка осуществляется в автоматическом режиме (при использовании технических протоколов SMS API), и применяется для отправки клиенту уникальной информации. В частности, при СМС-уведомлении о транзакциях денежных средств, при отправке одноразового СМС-пароля для идентификации или при регистрации в системе и т.д. Используются сервисные СМС-рассылки также и для таких задач как отправка уведомлений от служб такси (о подъехавшей машине или принятом заказе), уведомление от онлайн-магазинов, транспортных фирм, служб перевозки, курьерских служб и т.д. В случае с рекламными СМС-рассылками, сфер применения гораздо больше. Это отправка СМС-рассылок заказчикам фирм различных областей. Обычно это уведомление о тех или иных предложениях, скидках, распродажах, акциях и т.д. Рекламные СМС-рассылки, в отличии от сервисных СМС-рассылок, отправляют пользователю используя Личный кабинет (защищенная страница в интернете, на которую имеет доступ исключительно сам пользователь).

Мобильная коммерция

Суть данного сервиса в предоставлении пользователям возможностей оплаты товаров с баланса телефона. Мобильная коммерция, или как ее называют — мобильная оплата, успешно применяется во многих сферах. Например, для благотворительных фондов мобильная коммерция стала одним из наиболее эффективных инструментов. Люди, желающие осуществить СМС-пожертвование быстро и просто отправляют на короткие номера ту сумму, которую желают пожертвовать фонду, затем указанная сумма будет списана с баланса. Популярен и такой актуальный сервис мобильной коммерции как оплата парковок при помощи СМС. Обычно мобильную коммерцию используют с арендой короткого номера для отправки СМС.