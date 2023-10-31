Удивите детей на Хэллоуин: рецепт макарон в томатном соусе

Если вы празднуете Хэллоуин, это блюдо поможет сделать тематический стол с едой еще более «жутким», но очень вкусным. Попробуйте такой вариант макарон и наслаждайтесь вкусом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Хэллоуин ежегодно празднуют с 31 октября на 1 ноября в День всех святых. Хотя некоторые считают этот день жутким, но его очень обожают дети: можно поиграть в ведьмочек и полакомиться тематическими яствами.

Читайте также Как удивить гостей на Хэллоуин: идеи атмосферных блюд с куриным фаршем

24 канал подготовил рецепт основного блюда из макарон, которое мы украсили мордочкой из съедобных продуктов, чтобы даже обычный обед превратился в небольшой праздник.

Рецепт макарон на Хэллоуин

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов макарон;

– 300 г томатного соуса с базиликом;

– 2 ломтика сыра;

– несколько черных оливок;

– яичный белок вареный.

Приготовление:

Отвариваем макароны в подсоленной кипящей воде до готовности согласно инструкции на упаковке (10 – 15 минут).

Сцеживаем воду и поливаем макароны томатным соусом. Перемешиваем и выкладываем порционно на тарелки.

Из вареного белка вырезаем кольца, оливки разрезаем пополам. Из сыра формируем острые зубы и выкладываем все на макароны, чтобы вышла мордашка и глаза.

Подаем к столу и наслаждаемся.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закуску в виде тыквы на Хэллоуин.