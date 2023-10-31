ГлавнаяРецептыУдивите детей на Хэллоуин: рецепт макарон в томатном соусе Удивите детей на Хэллоуин: рецепт макарон в томатном соусе На чтение: 1 минута Если вы празднуете Хэллоуин, это блюдо поможет сделать тематический стол с едой еще более «жутким», но очень вкусным. Попробуйте такой вариант макарон и наслаждайтесь вкусом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Хэллоуин ежегодно празднуют с 31 октября на 1 ноября в День всех святых. Хотя некоторые считают этот день жутким, но его очень обожают дети: можно поиграть в ведьмочек и полакомиться тематическими яствами. Читайте также Как удивить гостей на Хэллоуин: идеи атмосферных блюд с куриным фаршем 24 канал подготовил рецепт основного блюда из макарон, которое мы украсили мордочкой из съедобных продуктов, чтобы даже обычный обед превратился в небольшой праздник. Рецепт макарон на Хэллоуин Время: 30 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 200 граммов макарон; – 300 г томатного соуса с базиликом; – 2 ломтика сыра; – несколько черных оливок; – яичный белок вареный. Приготовление: Отвариваем макароны в подсоленной кипящей воде до готовности согласно инструкции на упаковке (10 – 15 минут). Сцеживаем воду и поливаем макароны томатным соусом. Перемешиваем и выкладываем порционно на тарелки. Из вареного белка вырезаем кольца, оливки разрезаем пополам. Из сыра формируем острые зубы и выкладываем все на макароны, чтобы вышла мордашка и глаза. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закуску в виде тыквы на Хэллоуин. Поделитесь с друзьями