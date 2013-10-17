Напряженный ритм работы event-организатора это не только вопросы планирования предстоящий событий, но и выбор материалов для шатров, ведь они самый важный элемент при благоустройстве шатров и изделий из тента. Приобрести тенты на заказ по индивидуальным размерам вы можете на сайте https://tentstroy.com/markizyi-navesyi-kozyirki.
Специалисты с большим опытом могут разработать тентовые конструкции с необычными решениями, полностью с учетом пожеланий и целей заказчика. Изделия изготавливаются с учетом эскизов и выбранного дизайна, ранее согласованных с заказчиком.
Главные параметры шатрово-тентовых изделий
Эксклюзивные шатры с разнообразными функциями и отличным стилем оформления подходят для реализации таких задач:
- проведение корпоративов, дней рождения, свадеб;
- проведение культурно-массовых мероприятий, таких как ярмарки, выставки;
- проведение презентаций и конференций.
Огромный ассортимент позволяет выбрать массу вариантов конфигурации каркасных, арочных и шестигранных шатров, обладающих большой практичностью и длительным сроком эксплуатации.
Тентовые решения весьма эффективно применяются для демонстрирования товаров и услуг в нужном месте, это является хорошим решением маркетинговой стратегии компании. Оригинальные красивые шатры помогают многим артистам проводить свои выступления на самом достойном уровне.
Шатры могут применяться для организации временных офисов и помещений для проведения переговоров. Рационально применяя шатры можно организовать места для:
- точек общественного питания;
- точек выносной розничной торговли;
- для фудкорта.
Шатры как функционально-эстетический базис при проведении праздников
Высококачественные шатры для праздников обладают отличными эксплуатационными свойствами и характеризуются отличным исполнением.
Материал для производства тентовых изделий используется проверенный временем, качественный ПВХ от известных производителей мирового уровня:
- «Dickson»;
- «Mehler»;
- «Serge Ferrari».
Силовые конструкционные элементы крепкого каркаса шатра изготовлены из прочного и износоустойчивого алюминиевого сплава, что позволяет эксплуатировать изделия при любых погодных условиях, будь то дождь или порывы ветра.
Покупатель может с уверенностью рассчитывать, что приобретенный тент будет служить порядка 15 лет. На все быстровозводимые шатровые конструкции есть сертификаты качества.
Приобретение шатров – это хорошее инвестиционное решение. Оно быстро окупится безупречной организацией последующих проведений ответственных праздничных мероприятий и юбилеев.
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