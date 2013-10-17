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Напряженный ритм работы event-организатора это не только вопросы планирования предстоящий событий, но и выбор материалов для шатров, ведь они самый важный элемент при благоустройстве шатров и изделий из тента. Приобрести тенты на заказ по индивидуальным размерам вы можете на сайте https://tentstroy.com/markizyi-navesyi-kozyirki.

Специалисты с большим опытом могут разработать тентовые конструкции с необычными решениями, полностью с учетом пожеланий и целей заказчика. Изделия изготавливаются с учетом эскизов и выбранного дизайна, ранее согласованных с заказчиком.

Главные параметры шатрово-тентовых изделий

Эксклюзивные шатры с разнообразными функциями и отличным стилем оформления подходят для реализации таких задач:

проведение корпоративов, дней рождения, свадеб;

проведение культурно-массовых мероприятий, таких как ярмарки, выставки;

проведение презентаций и конференций.

Огромный ассортимент позволяет выбрать массу вариантов конфигурации каркасных, арочных и шестигранных шатров, обладающих большой практичностью и длительным сроком эксплуатации.

Тентовые решения весьма эффективно применяются для демонстрирования товаров и услуг в нужном месте, это является хорошим решением маркетинговой стратегии компании. Оригинальные красивые шатры помогают многим артистам проводить свои выступления на самом достойном уровне.

Шатры могут применяться для организации временных офисов и помещений для проведения переговоров. Рационально применяя шатры можно организовать места для:

точек общественного питания;

точек выносной розничной торговли;

для фудкорта.

Шатры как функционально-эстетический базис при проведении праздников

Высококачественные шатры для праздников обладают отличными эксплуатационными свойствами и характеризуются отличным исполнением.

Материал для производства тентовых изделий используется проверенный временем, качественный ПВХ от известных производителей мирового уровня:

«Dickson»;

«Mehler»;

«Serge Ferrari».

Силовые конструкционные элементы крепкого каркаса шатра изготовлены из прочного и износоустойчивого алюминиевого сплава, что позволяет эксплуатировать изделия при любых погодных условиях, будь то дождь или порывы ветра.

Покупатель может с уверенностью рассчитывать, что приобретенный тент будет служить порядка 15 лет. На все быстровозводимые шатровые конструкции есть сертификаты качества.