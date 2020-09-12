Теории интеллекта, как и многие научные теории, возникли из множества наборов моделей интеллекта. Четырьмя наиболее влиятельными парадигмами для понимания и исследования области интеллекта являются: психометрия ; когнитивная психология , которая имеет дело с процессами, посредством которых функционирует разум; когнитивный и контекстуализм, совместное исследование взаимодействия между окружающей средой и психическими процессами личности; и биологические науки , занимающиеся изучением центральной нервной системы как физической основы интеллекта ..

Психометрия

Психометрические теории основаны на статистических моделях, которые представляют интеллект как смесь показателей способностей, измеренных тестами интеллекта. Такая модель может быть определена количественно. Тесты в серии могут представлять собой ценностную составляющую количества выполненных тестов, рассуждений и умственных способностей для сложных серий. Математические модели позволяют компенсировать плохие результаты в одной области очень хорошими результатами в других областях теста. Таким образом, большая способность к рассуждению может компенсировать плохую способность к арифметике , например.

Когнитивные теории

Многие когнитивные подходы к интеллекту включают в себя предположение, что интеллект подразумевает ментальные представления информации (например, представления концепций или изображений) и процессы, которые происходят на основе этой информации. Считается, что более умный человек имеет более четкую картину воспринимаемого информация, и реагирует быстрее, чтобы решать ситуации и проблемы, основанные на этой информации. Исследователи пытались измерить скорость различных типов мышления с помощью математической модели, то есть деления общего времени, необходимого для данной задачи, на составляющие части времени, необходимого для выполнения каждого из психических процессов, необходимых для его выполнения. Эти попытки обычно подразумевают, что эти процессы происходят последовательно, то есть когда один процесс завершается, следующий запускается, и что время, используемое для их выполнения, является аддитивным. Однако существуют разные тезисы, т. е. Тезис параллельной обработки, согласно которому весь процесс происходит параллельно, выполняя более одного процесса за раз.

Интеллект и Возраст

Чуть менее 50% людей имеют более или менее постоянный IQ от раннего возраста до подросткового возраста, а у остальных наблюдаются значительные колебания. Стабильность вербального IQ значительно выше, чем у невербального IQ. Проверить свой IQ можно по ссылке.

Из данных можно извлечь две закономерности:

чем меньше времени проходит между тестами, тем более тесно связаны результаты тестов интеллекта,

чем старше дети, тем выше результаты за тот же промежуток времени.

Наблюдается выраженное ухудшение результатов тестов интеллекта и некоторых поведенческих мер примерно за 5 лет до смерти — «окончательное снижение». Флюидный интеллект (GF) снижается с 25 лет не только в тестах скорости, но и в силе. Измерения кристаллизованного интеллекта (GC) показывают, в зависимости от возраста, примерно такую же скорость роста, как и снижение GF.